'Melanija mrzi Donalda, niko ne zna gde ona živi' Šok tvrdnje o odnosu predsednika i prve dame SAD 'Brak može da eksplodira u svakom trenutku'

Melanija Tramp, prva dama SAD-a, "živi svoj život" dok njen suprug, Donald Tramp, uživa u svom drugom predsedničkom mandatu. Melanija je ovog vikenda prisustvovala Balu guvernera nakon gotovo mesec dana pauze od bilo kakvog javnog pojavljivanja. Poslednji put je viđena sa suprugom 24. januara, kada je posetila područja pogođena katastrofama u Severnoj Karolini i Kaliforniji.

Politički izvor je za magazin People izjavio da Melanijino povlačenje iz javnosti tokom prvih nekoliko nedelja mandata njenog supruga "ne bi trebalo da bude iznenađenje jer ona jednostavno tako živi".

"Ona nikada neće biti tradicionalna prva dama. To nije ona. Ima svoje ideje o tome šta želi da radi", otkriva izvor i dodaje da je Melanija "radila na napretku svojih vlastitih projekata, a nedavno je zbog toga bila i u Beloj kući." Jedan od tih projekata je njen nadolazeći dokumentarac na Amazon Prime Video platformi, koji režira Bret Ratner, a Melanija je izvršna producentkinja zajedno sa Fernandom Salčinom.

"Melanija je bila zauzeta snimanjem svog dokumentarca, koji je sniman na nekoliko lokacija, uključujući i Belu kuću", rekao je politički izvor za People.

Iako datum izlaska dokumentarca još uvek nije zvanično objavljen, Variety izveštava da bi film trebalo da bude objavljen u drugoj polovini 2025. godine.

"Donald i Melanija oboje žive u Mar-a-Lagu i imaju svoje odaje u Beloj kući. Ali ona vodi svoj život i pridružuje mu se kada je to izvodljivo na oba mesta", dodaje izvor. Kada je u Palm Biču, najčešće se "drži povučeno", ali "povremeno ide sa suprugom na večeru."

Melanija Tramp takođe radi na inicijativi "Budi najbolja", koja je pokrenuta 2018. godine kao kampanja podizanja svesti o pomoći deci u borbi protiv zlostavljanja na internetu. U januaru ove godine izjavila je da se nada da će se inicijativa proširiti nakon što striming platforme nisu previše podržavale tokom prvog mandata Donalda Trampa.

Međutim, Melanija je ponovo privukla pažnju javnosti zahvaljujući novoj knjizi All or Nothing: How Trump Recaptured America autora Majkla Vulfa. U ovoj knjizi iznose se nepoznati detalji o braku Trampovih.

"Melanija Donalda mrzi", navodi Vulf, dodajući da njegov izvor smatra da to nije tajna ljudima bliskim paru. U knjizi piše i da Melanija nije učestvovala u kampanji 18 meseci.

"Čak i u spirali sve nižih očekivanja, svaki dan je bilo pitanje ‘hoće li, neće li?’ Ovo se odnosi na njeno pojavljivanje na događajima vezanim uz kampanju", navodi se u knjizi. Autor takođe piše da Trampovo osoblje nije znalo gde Melanija zapravo živi.

"Niko ne može reći gde Melanija zapravo živi. Možda je, na svoj poseban način, ovo najuspešniji brak u Americi. Ili je možda spreman da eksplodira u svakom trenutku. Ona je kao poseban gost ili nešto slično kada ih se vidi zajedno u javnosti na večeri ili slično", piše Vulf.

Autor: Dubravka Bošković