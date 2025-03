POSLE ZELENSKOG, TRAMP BRUTALNO PONIZIO I PREDSEDNIKA POLJSKE! Cela Evropa u šoku, kamera sve snimila! (VIDEO)

Televizijske kamere su uživo prenosile kako je Andžej Duda nestrpljivo čekao u VIP salonu američkog predsednika.

Poljski predsednik Andžej Duda želeo je po svaku cenu da bude prvi evropski državnik koji će se sastati sa novim predsednikom SAD Donaldom Trampom.

Njih dvojica su imali blisku vezu od Trampovog prvog mandata (2017-2021), tokom kojeg je Duda imao ekskluzivni pristup američkom predsedniku. Čak i tokom predizborne kampanje 2024. Duda je demonstrativno posetio Trampa.

Ali poslednja Dudina poseta Sjedinjenim Državama pretvorila se u fijasko. Tramp je u subotu, 22. februara 2025, ostavio svog poljskog gosta da čeka sat i po, nakon čega mu je dao manje od deset minuta za razgovor.

Sastanak nije održan u Beloj kući, već na marginama Konferencije konzervativne političke akcije (CPAC) u blizini Vašingtona.

Televizijske kamere su uživo prenosile kako je Andžej Duda nestrpljivo čekao u VIP salonu američkog predsednika.

Posle toga, poljski predsednik je aplaudirao Trampovom govoru na CPAC-u iz prvog reda. Tramp je tom prilikom Dudu nazvao "fantastičnim čovekom" i pohvalio ga jer je 84 odsto Poljaka koji žive u SAD glasalo za Trampa.

Ali razlika u odnosu na prijem koji je francuski predsednik Emanuel Makron imao u Beloj kući u ponedeljak, 24. februara, ogromna je: gost iz Pariza je primljen uz sve državne počasti, pred kamerama i novinarima u Ovalnom kabinetu.

Nakon toga održana je zajednička konferencija za novinare.

- Bilo je to poniženje i hladan tuš za poljskog predsednika - napisao je Jacek Niznikijevič u listu "Rečpospolita" ("Rzeczpospolita").

Tramp je, tvrdi, Dudu tretirao kao da je "lame duck" (nesposobna osoba prim. aut), odnosno političara koji napušta vlast i više nema uticaj u svojoj zemlji, piše hrvatski "Indeks".

🔴 US President #Trump kept Polish President Duda waiting at the door for 1.5 hours before meeting with him for just 10 minutes. pic.twitter.com/0K0L2ZfZDy