MAJKA ŽIVA IZGORELA U POŽARU: Muž i dvoje dece se spasili - Razlog što ona nije izašla je JEZIV

U Botošanima, u Rumuniji, dogodila se tragedija kada je 46-godišnja žena živa izgorela u požaru u kući nakon što nije iz nje mogla da izađe jer su joj bile polomljene obe noge.

Požar je izbio u predvorju kuće i za kratko vreme vatrena stihija rasplamsala se i zahvatila ceo objekat.

Komšije kažu da je par bio poznat po alkoholisanju, a navode i da žrtva nije mogla da izađe iz zapaljene kuće jer su joj obe noge bile polomljene. Navodno, žena je imala burnu svađu sa suprugom nakon čega je viđena sa obe slomljene noge.

Tragično stradala žena je u trenutku izbijanja požara bila u kući sa suprugom i dvoje maloletne dece, ali su oni na svu sreću uspeli da se spasu.

Ovaj par je jako često bio u alkoholisanom stanju i dosta su se svađali.

"Oni su koristili jako puno alkohola i mislim da su, otprilike dva dana ranije, imali svađu kada ju je muž pretukao i polomio joj noge", rekao je policijski službenik Dorian Ursu.

"Stalno piju, stalno. Radili su tu u selu. Ali to što piju, to ne valja. To je moja sestra, moj dever. Svađali se, ne svađali, mene se ne tiče", rekao je brat nastradale žene.

"Ušao sam da nađem svoju sestru i video da je mrtva", dodao je čovek.

Komšije su alarmirale policiju nakon što su videle da dim kulja iz obližnje kuće, a policijsku istragu je ometao žrtvin brat, vidno uznemiren. Iako je nekoliko spasilačkih timova brzo stiglo na lice mesta, za 46-godišnju ženu bilo je prekasno.

"Pošto je bilo informacija da vlasnik nije uspeo da izađe iz kuće, vatrogasci su započeli potragu istovremeno sa akcijom gašenja. Nažalost, žena je pronađena mrtva u aneksu", rekla je Dorina Lupu, iz policijske stanice Botošani.

Navodno, uzrok požara je gas koji je cureo.

Autor: Iva Besarabić