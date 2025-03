Šok zbog nove mutacije smrtonosnog virusa, sada je još zarazniji: Alarmantno upozorenje stručnjaka

Zdravstvene vlasti su podigle uzbunu zbog nove mutirane varijante virusa majmunskih boginja, za koju se veruje da je uzrokovala novi talas slučajeva.

Nedavno otkrivena varijanta virusa, koji uzrokuje osip, sada se širi u Demokratskoj Republici Kongo (DRK), kažu stručnjaci, prenosi Dailymail.

Mutirana varijanta je potomak smrtonosnijeg soja "1a mpoksa", nekada poznatog kao majmunske boginje, za koje je procenjeno da usmrćuje do 10 procenata obolelih, mnogo više nego druge varijante koje su se širile poslednjih meseci.

Zvaničnici su zabrinuti jer nova varijanta virusa nosi mutaciju poznatu kao "APOBEC3", koja je čini prenosivijom od svog prethodnika. Naučnici kažu da je ista mutacija već primećena u soju "1b mpoksa", koji se proširio daleko izvan Afrike u Velikoj Britaniji, Evropi i Aziji tokom prethodnih godinu dana.



Stručnjaci upozoravaju da je potrebna brza akcija međunarodne zajednice kako bi se sprečila potencijalna šira epidemija nove varijante izvan DR Kongo. Prema najnovijim podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), u DR Kongu je samo u 2025. godini zabeleženo više od 2.063 slučaja "mpksa", uključujući četiri smrtna slučaja.

Međutim, nije jasno koliko tačno smrtnih slučajeva je uzrokovano novom mutiranom varijantom soja "1a", jer starije verzije još cirkulišu.

"Videli smo novu varijantu soja 1a sa APOBEC3 koja je detektovana, i za razliku od starog soja 1a, ova ima visok potencijal za veću prenosivost", rekao je dr Ngashi Ngongo, šef tima za upravljanje incidentima u vezi sa "mpoksom" pri Centru za prevenciju i kontrolu bolesti za Afriku.

Većina infekcija soja 1a bila je povezena sa prelazima sa životinja, uz ograničenu ljudsku transmisiju u uslovima bliskog kontakta kao što su domaćinstva.

"Trenutno razumevanje je da soj 1 dovodi do ozbiljnijih bolesti i smrti od soja 2 u populacijama u kojima je endemičan", smatraju u SZO.

Soj 1a ima stopu smrtnosti koja varira od 1,4 odsto do više od 10 odsto, mnogo više nego 0,1 odsto do i 3,6 odsto što je zabeleženo za soj 2. Istraživanje objavljeno u januaru u New England Journal of Medicine sugeriše da je stopa smrtnosti za soj 1b oko 3,3 odsto.

Međutim, dr Lorenco Subisi, virusolog iz SZO programa za zdravstvene hitne slučajeve, rekao je za The Telegraph da visoke stope smrtnosti nisu primećene do sada kod nove varijante soja "1a".

"Dok ova varijanta može da se širi izvan DRK, stopa smrtnosti u Kinšasi, gde novi soj 1a koegzistira sa sojem 1b, ostaje manja od jedan odsto, što je mnogo niže nego što se istorijski smatralo za stopu smrtnosti soja 1a", rekao je Subisi.

Smrtnost će u velikoj meri zavisiti od osnovnih zdravstvenih stanja pogođene populacije, kao što je pothranjenost. Otkriće nove mutirane varijante soja mpoks izazvalo je zabrinutost, dok je SZO produžila svoju deklaraciju o tekućoj epidemiji kao "hitnu javnozdravstvenu opasnost od međunarodnog značaja".

Ova oznaka, ista koju je UN agencija dala za koronavirus krajem januara 2020. godine, samo nekoliko nedelja pre nego što je virus zahvatio ceo svet, uvedena je prošlog avgusta zbog porasta slučajeva soja "1b".

Jednoglasna odluka SZO komiteta za vanredne situacije bila je "zasnovana na kontinuiranom porastu broja slučajeva i geografskom širenju, nasilju na istoku DR Konga, koje ometa zdravstveni odgovor, kao i nedostatku sredstava za implementaciju plana odgovora", navodi se u saopštenju.

Dr Ngongo je rekao da nekoliko zemalja u Africi nastavlja da prijavljuje porast broja slučajeva obolelih, dok oružani sukobi u DR Kongo povećavaju rizik od širenja virusa. Soj 1b se proširio i van Afrike, sa slučajevima u zemljama poput Velike Britanije, SAD, Švedske, Tajlanda, Indije i Nemačke.

Do sada je u Britaniji uočeno devet slučajeva soja 1b. Virus je zahvatio centralnu Afriku, gde je od početka epidemije umrlo najmanje 1.000 ljudi. Mpoks izaziva karakteristične otečene lezije, kao i groznicu, bolove u telu, umor i iscrpljenost. U malom broju slučajeva, može ući u krvotok i pluća, kao i u druge delove tela, i dovesti do smrti pacijenta.

Autor: Snežana Milovanov