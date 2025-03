STRAVIČNI SNIMCI VELIKOG POŽARA U HOLANDIJI: Vatra zahvatila desetak kuća, centar grada blokiran (FOTO+VIDEO)

Veliki požar izbio je danas u centru holandskog grada Arnhema koji se brzo proširio i zahvatio desetak zgrada, a još uvek nije stavljen pod kontrolu, saopštio je portparol vatrogasne brigade.

Požar je najpre izbio u jednoj prodavnici, da bi se onda proširio i na druge, a kompletan istorijski deo centra grada je blokiran, prenosi NL Tajms.

Za sada nema izveštaja da je neko povređen, ali vatrogasci nisu uspeli da pretraže sve kuće koje gore zbog intenziteta požara.

🚨🇳🇱 MASSIVE FIRE DESTROYS FURNITURE STORE IN ARNHEM—NEARBY OIL STORAGE PROTECTED



A major fire engulfed a furniture store and garage in Arnhem, Netherlands.



Firefighters prevented flames from reaching a Shell oil storage facility containing millions of liters of oil.… pic.twitter.com/2mVTkthEsC