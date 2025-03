DRAMA U AMERICI! Pucnjava u vojnoj bazi: Na licu mesta jake snage bezbednosti (VIDEO)

Vojno osoblje reaguje na "situaciju sa aktivnim napadačem" u bazi Kori Stejšn, prema objavi na mreži X koju je postavila Pomorska vazduhoplovna baza Pensakola na Floridi.

"Snage mornaričke bezbednosti NAS Pensakola i lokalne policijske jedinice reaguju na situaciju sa aktivnim napadačem 6. marta u bazi Kori Stejšn", navedeno je u objavi baze.

Fotografije i video snimci sa lica mesta prikazuju veliki odziv snaga reda.

Javna služba za informisanje baze NAS Pensakola odbila je da komentariše slučaj kada ih je CNN kontaktirao telefonom.

Portparol vatrogasne i spasilačke službe okruga Eskambija potvrdio je da reaguju na incident, ali je sve upite preusmerio na bazu NAS Pensakola.

NAS Pensakola je dom mornaričke akrobatske grupe Plavi anđeli i nalazi se u okrugu Eskambija na Floridi.

NAS Pensacola is on lockdown right now because of a reported active shooter on the base. Authorities say please stay away.



This video is from a listener who saw police passing him on the highway. pic.twitter.com/GiW7tKsjso