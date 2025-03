AMERIČKI DRŽAVNI SEKRETAR SE POJAVIO SA KRSTOM NA ČELU: Rubio šokirao gledaoce, poznat i razlog (VIDEO)

Američki državni sekretar Marko Rubio juče je, na obeležavanju Čiste srede, kojom katolici označavaju početak posta, gostovao na Fox Newsu sa znakom krsta na čelu.

Korisnici društvenih mreža bruje o intervjuu Marka Rubia, ali ne zbog onoga što je govorio, već zbog toga što se pojavio s krstom na čelu. Dok su ga jedni optuživali za širenje ruske propagande, drugi su verovali da je krivac za krst na čelu veštačka inteligencija (AI).

Katolička tradicija nalaže da na Čistu sredu sveštenik vernike posipa pepelom po glavi ili im pepelom napravi znak krsta na čelu. Posipanje pepelom u hrišćanskoj tradiciji označava pokajanje i spremnost na novi život.

Roditelji Marka Rubija emigrirali su sa Kube u SAD 1956. godine, dve godine pre nego što je Fidel Kastro došao na vlast. Ubrzo su se pridružili mormonskoj crkvi. Katolički mediji u SAD-u pišu da su kasnije napustili mormonsku crkvu na nagovor svog sina i vratili se katoličanstvu.

