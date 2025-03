SNIMAK ZAČUDIO MNOGE: Šta to Melanija radi dok Tramp govori?

Dok neki korisnici nagađaju o estetskim zahvatima ili čak uticaju nedozvoljenih supstanci, drugi nude manje dramatična objašnjenja. Jedna korisnica sugeriše da Melania "puše vazduh", što je tehnika koju neki modeli koriste tokom fotografisanja kako bi postigli određeni izgled usana.

Društvenom mrežom X (nekadašnji Tviter) širi se video snimljen krajem februara 2025. godine, na kojem se prva dama SAD, Melanija Tramp, pojavljuje uz supruga Donalda Trampa tokom poseta Kaliforniji. Ono što je privuklo pažnju korisnika mreže nisu uobičajene teme poput modnog odabira, već neobični pokreti Melanijinih usana, koji su izazvali brojne komentare i spekulacije.

Video, koji je postao viralan, prikazuje Melaniju Tramp kako pravi, prema rečima korisnika X-a, "čudne pokrete usnama". Ovi pokreti su podstakli raspravu i niz teorija o tome šta bi mogao da bude uzrok. Komentari variraju od benignih objašnjenja do onih koji sugerišu ozbiljnije razloge.

Melania was making some strange movements with her lips on the tarmac in California today. Almost seemed like wincing. Hopefully everything is ok. pic.twitter.com/V8d7IQuxd8