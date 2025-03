HAOS U LOS ANĐELESU! Muškarac autom uleteo u firmu, povređeno 8 ljudi (VIDEO)

Osam osoba je povređeno u subotu kada je vozač uleteo terenskim vozilom u prodavnicu polovnih automobila "KarMaks" u Inglvudu, u predgrađu Los Anđelesa.

"Dve osobe su zadobile teške povrede, a šest lakše", izjavio je portparol Vatrogasne službe okruga Los Anđeles, Džonatan Tores, prenosi AP.

Video-snimak ove saobraćajne nezgode objavljen na društvenim mrežama prikazuje terensko vozilo koje udara u vrata radnje, uleće u rikverc, okreće se na sred poslovnog prostora o izlazi na druga vrata. Na tom snimku, automobil je slupan sa prednje strane, te se pretpostavlja da je pre toga već uleteo u poslovni prostor firme.

BREAKING: Multiple people injured after a driver plows into a CarMax in Inglewood, California. pic.twitter.com/4X4arlDF7T