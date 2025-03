NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA! Automobilom uleteo na fudbalski teren i ubio 10-godišnju devojčicu!

Mlada fudbalerka Popi Etkinson (10) izgubila je život kada je 40-godišnji muškarac svojim automobilom "BMW i4" probio zaštitnu ogradu, uleteo na teren i udario nesrećnu devojčicu.

Popi je zadobila smrtonosne povrede, dok je još jedna devojčica lakše povređena u ovoj stravičnoj nesreći.

Policija je odmah lišila slobode 40-godišnjeg vozača. Istraga je u toku, a uzroci nesreće još uvek nisu poznati.

RIP Poppy 😥 #1Minute4Poppy



The girl who was killed when a car crashed on to a pitch where she was playing football was a "force of nature", her family has said. Poppy Atkinson, 10, was fatally struck by the vehicle while attending a training session at Kendal Rugby Club in… pic.twitter.com/UY7V0QUO5t