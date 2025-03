DRAMA NA FLORIDI: Lovci F-16 presreli letelicu iznad Trampove rezidencije

Američki borbeni avioni F-16 presreli su nepoznatu letelicu iznad rezidencije predsednika Donalda Trampa na Floridi.

Kako su preneli američki mediji oni su koristili toplotne mamce u akciji.

Akcija je izvršena iznad Trampovog odmarališta Mar-a-Lago na Floridi.

Severnoamerička komanda za vazdušno-kosmičku odbranu (NORAD) presrela je još jednu civilnu letelicu u zabranjenom vazdušnom prostoru iznad Mar-a-Lago. Od kada je Tramp 20. januara položio zakletvu bilo je više od 20 povreda vazdušnog prostora iznad njegove rezidencije, preneo je Palm Beach Post.

NORAD, koji je odgovoran za nadzor i zaštitu severnoameričkog vazdušnog prostora, nazvalo je nedavna kršenja vazdušnog prostora "preteranim" u saopštenju na internetu i podsetila pilote da su dužni da pročitaju "Obaveštenje pilotima" (Notice to Airmen) pre svakog leta, u skladu sa smernicama Federalne uprave za avijaciju (FAA).

"Ove procedure nisu opcione", rekao je komandant NORAD, Gregori Giljo.

On je naveo da je letelica povredila privremenu zabranu leta iznad Palm Biča i da ju je borbeni avion NORAD bezbedno ispratio iz vazdušnog prostora. Nedelju dana ranije, borbeni avioni su ispratili tri pilota iz zabranjenog prostora u roku od oko dva sata, ispaljujući signalne rakete kako bi privukli njihovu pažnju.

