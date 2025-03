Mali avion srušio se u naseljeno područje u Manhajmu, gradu u Pensilvaniji.

Prema prvim izveštajima američkih medija veliki broj ljudi je povređen.

Na lice mesta su poslate brojne spasilačke ekipe.

Uskoro opširnije...

BREAKING: Multiple injuries were reported in a plane crash in Pennsylvania. pic.twitter.com/aH59SKBKcV