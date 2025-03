CARINSKI RAT NA ČEKANJU: Evo kada i gde bi mogli da se sastanu Tramp i Si Đinping

Kineski predsednik Si Đinping i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp mogli bi da se sastanu u Kini u aprilu, piše list Saut Čajna morning post pozivajući se na diplomatske izvore.

"Američki predsednik Donald Tramp mogao bi da poseti Kinu već sledećeg meseca", reklo je više diplomatskih izvora za taj list.

Kako su naveli izvori, predsednici obe zemlje žele posetu druge strane kako bi to predstavili kao diplomatski trijumf, ali prvobitni razgovori su vođeni o Trampovoj poseti Kini.

Još nije poznato koliko su odmakli razgovori o toj poseti, ističe list, ali je američki izvor rekao da bi Tramp mogao da poseti Kinu "najranije u aprilu".

BREAKING: Donald Trump could potentially meet with Xi Jinping in China as early as April.