PREVRNUO SE ŠKOLSKI AUTOBUS Povređeno 13 osoba u Nju Džersiju, jedno dete kritično

Najmanje 13 osoba je povređeno kada se u američkoj državi Nju Džersi prevrnuo školski autobus.

U autobusu se, u trenutku prevrtanja na bok, nalazila 31 osoba, preneo je danas NBC.

Jedno dete nalazi se u kritičnom stanju, a svi povređeni smešteni su u bolnicu.

13 Injured as School Bus Overturns on New Jersey Highwayhttps://t.co/Mu1X9luCCu#NewJersey