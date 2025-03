RUSIJA ODBIJA PRIMIRJE? Prvo obraćanje zvaničnika Kremlja o predlogu koji su dogovorili SAD i Ukrajina, objavio šta je CILJ MOSKVE (FOTO+VIDEO)

Putinov pomoćnik Ušakov o ruskom stavu o predlogu primirja koje su dogovorili SAD i Ukrajina.

Jurij Ušakov, pomoćnik ruskog predsednika Vladimira Putina, izjavio je da je Majku Volcu, savetniku za nacionalna bezbednost američkog predsednika Donalda Trampa, izneo stav Rusije o potrebi za dugoročnim rešenjem u Ukrajini.

Iz onoga što je rekao deluje da Rusija nije zainteresovana za primirje kakvo su dogovorili Ukrajina i SAD.

O tome je predstavnik Kremlja govorio u intervjuu za emisiju "60 minuta" na kanalu Rusija-1.

- Ja sam, naravno, komentarisao postignute dogovore o privremenom prekidu vatre i izneo naš stav da to nije ništa više od privremenog predaha za ukrajinsku vojsku, ništa više. Naš cilj je trajno i mirno rešenje koje uzima u obzir legitimne interese naše strane. Naše zabrinutosti su poznate. Ovakvi koraci, koji samo imitiraju mirovne poteze, mislim da nikome sada nisu potrebni - naveo je .

Njegova izjava dolazi u trenutku kada su u Moskvu stigli američki pregovarači kako bi razgovarali o mogućem rešenju sukoba.

Ušakov je rekao da "postoji normalna razmena mišljenja između Rusije i SAD na miran način" i da Moskva očekuje da će Vašington uzeti u obzir njen stav u daljim pregovorima.



Prema njegovim rečima, Amerika je svesna da "članstvo Ukrajine u NATO ne dolazi u obzir".

