Aleksandru se bore za život: Detalji jezive nesreće u kojoj su povređeni srpski radnici u Bugarskoj

Lekari se bore za život muškarca povređenog u nesreći na radu u Vraci, prenosi BTA.

Juče su dvojica državljana Srbije povređena u Vraci prilikom demontaže opreme u fabrici Teklas. Bili su zarobljeni policama.

Dvojica muškaraca su prevezeni u bolnicu u Sofiji.

Jedan od muškaraca ima frakturu kičme i prelome kostiju lica. Hitno je operisan. Žrtva je na intenzivnoj nezi.

Kasnije je načelnik Uprave inspekcije rada u Vraci Rumen Mladenov saopštio da je tokom dosadašnjeg uviđaja utvrđen niz prekršaja. Fabrika je demontažu regala angažovala spoljnoj firmi - "Velizara 2019" d.o.o, sa sedištem u Haskovu. Kompanija je za ovu delatnost angažovala šest radnika iz grada Vranja u Srbiji.

Sa njima nije zaključen ugovor o radu, a ostaje da se utvrdi da li imaju dozvole za rad u Bugarskoj.

"Dva radnika su povređena. Jedan se zove Aleksandar, drugi Darko. Aleksandar je u gorem stanju, sinoć je prevezen, primljen u Sveta Ana u Sofiji, u teškom stanju, u komi", rekao je Mladenov. Druga žrtva je u boljem stanju, ali ima više preloma. On je kolima Hitne pomoći prevezen u Pirogov.

Angažovani radnici nisu bili upućeni, nisu obučeni za rad na visini, nisu dobili zaštitnu odeću i ličnu zaštitnu opremu.

"Kada radite na visini, radite sa šlemovima i kaiševima, sa sigurnosnim užadima. Ništa od toga nije deljeno i nije bilo dostupno na licu mesta", objasnio je Rumen Mladenov.

Radnici su koristili dizalicu, koja je takođe iznajmljena, a tek treba da se utvrdi da li je u dobrom stanju, bezbedna, da li ima potrebne mehanizme za zaustavljanje i oslonce za sprečavanje naginjanja. Prema rečima Mladenova, verovatno je da su prilikom demontaže regala od preko 10 metara radnici posrnuli i pali na toranj, težište je pomereno i on se prevrnuo. Okretanje je postalo lako. Kolege nastradalih objasnile su da su njih dvojica bili u korpi dizalice i pali sa velike visine.

"Svi prekršaji koje utvrdimo i koji su uzrok incidenta biće prikazani u izveštaju i protokolu. Biće izdati akti o utvrđivanju administrativnih prekršaja i odgovarajućim krivičnim odlukama", rekao je Rumen Mladenov.

Ukoliko se utvrdi da muškarci nisu imali radnu dozvolu u Bugarskoj, biće izdate sankcije Zavoda za zapošljavanje. Predviđene su sankcije za kršenje bezbednosnih zahteva pri radu sa mašinama i opremom, uključujući opremu za dizanje, kao i za neobezbeđivanje lične zaštitne opreme, što je moglo da dovede do manje štete za radnike. Kazne za rad bez ugovora o radu kreću se od 1.500 do 15.000 leva, a za kršenje pravila bezbednosti i do 20.000 leva.

