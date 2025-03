Nemačka potvrdila kandidaturu Berbok za predsednicu Generalne skupštine UN

Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke i zvanično je potvrdilo kandidaturu Analene Berbok za kandidatkinju za predsednicu Generalne skupštine UN.

„Nominacijom Berbok za predsednicu 80. zasedanja Generalne skupštine UN, Nemačka naglašava svoju snažnu posvećenost UN-u i unapređenju održivog razvoja, ljudskih prava i globalnog mira”, naveli su iz ministarstva na deuštvenoj mreži „X”.

Germany nominates FM @ABaerbock as candidate for the presidency of the 80th session of the UN General Assembly. With this nomination for #PGA80, Germany underscores its strong commitment to the UN 🇺🇳 & to advancing sustainable development, human rights & global peace. #UNGA