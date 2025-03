DECENIJAMA ĆE OSTATI IZA REŠETAKA: Presuda tinejdžeru, koji je ubio majku, brata i sestru

Tinejdžer Nikolas Prosper, koji je ubio majku, brata i sestru, i planirao masakr u školi osuđen je danas pred sudom u Lutonu u Engleskoj, na doživotni zatvor sa minimalnom kaznom od 49 godina zatvora.

Nikolas Prosper (19) priznao je pred sudom u februaru da je ubio majku Džulijanu Falkon (48), Kajla Prospera (16) i Žizel Prosper (13), čija su tela pronađena u njihovom stanu u Lutonu u septembru prošle godine, preneo je Skaj njuz.

Prosper je planirao da ubije više od 30 učenika u svojoj bivšoj osnovnoj školi u pokušaju da stekne "večnu slavu kao masovni ubica", rečeno je u utorak na sudu u Lutonu pre izricanja presude.

Prosper, koji je rekao da je planirao da postane "najgori masovni ubica koga je Velika Britanija videla", nabavio je 33 metka da bi izvršio napad na svoju bivšu školu.

Prema rečima tužioca Timotija Kreja, Prosper nije planirao da se zaustavi na ubistvu članova svoje porodice, već se pripremao "mesecima" da ubije najmanje 30 učenika.

"Njegovo planiranje zločina je bilo hladno, namerno i bez simpatija ili emocija prema stvarnim žrtvama ili potencijalnim žrtvama. Njegova glavna želja je, međutim, bila da postigne trajnu slavu kao masovni ubica, posebno da imitira, pa čak i nadmaši druge masovne ubice širom sveta", rekao je tužilac tokom izricanja presude Prosperu.

Tužilac je naveo da je Prosper sproveo je detaljno internet istraživanje o pucnjavi u Sjedinjenim Američkim Državama, Norveškoj, Australiji i Novom Zelandu.

Grim details of Nicholas Prosper's family murders after teen jailed for lifehttps://t.co/2uYkOxxgWv pic.twitter.com/XenoM9mxpi