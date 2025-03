DRAMA U VURDŽINIJI: Pucnjava ispred sedišta CIA - Muškarac iz pištolja ispalio više metaka (VIDEO)

Veliki bezbednosni incident dogodio se ispred sedišta CIA u Lengliju u Virdžiniji u sredu pošto je muškarac naoružan pištoljem navodno ispalio više hitaca u vazduh i pretio blizu ulazne kapije.

Vlasti su brzo reagovale, što je dovelo do velikog prisustva policije i SWAT tima na licu mesta, objavio je NBC News.

Napad je usledio samo nekoliko sati nakon što je bivši predsednik Donald Tramp odobrio objavljivanje 80.000 stranica ranije poverljivih dokumenata u vezi sa ubistvom predsednika Džona Kenedija 1963. godine.

Obezbeđenje CIA je u pozivu policiji reklo da je čovek "ispalio nekoliko hitaca u vazduh".

Lokalni mediji javljaju da je neidentifikovano lice pretilo pištoljem ispred ulaza na imanje špijunske agencije oko 10:30 po lokalnom vremenu, ali da nije ispaljen nijedan hitac i da niko nije povređen.

Policija okruga Ferfaks je poslala specijalnu jedinicu i odeljenje za eksplozive pred ulaz u sedište CIA.

U prvom saopštenju vlasti kaže se da je u pitanju pojedinac koji najverovatnije ima "krizu mentalnog zdravlja".

Očevici su opisali "masovnu" reakciju organa za sprovođenje zakona kada su policajci, vojna vozila i vatrogasna vozila požurili ka objektu.

Putevi koji vode do kampusa CIA-e zatvoreni su jer su vlasti radile na obuzdavanju pretnje.

