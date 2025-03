Izraelski tenkovi i kopnene snage ponovo na koridoru Necarim koji deli Pojas Gaze na pola.

Tenkovi Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) ušli su u Pojas Gaze i napreduju duž koridora Necarim, koji deli ovu palestinsku enklavu na pola i odakle su se te trupe povukle pre mesec dana u okviru prve faze sporazuma o prekidu vartre sa Hamasom koji je sada ozbiljno ugrožen.

Tajms of Izrael prenosi navode palestinskih medija iz Pojasa Gaze da je izraelska vojska zabranila prolaz vozilima iz južnog u severni deo enklave preko koridora koji je poznat i kao put Salah al Din.

⭕️ IDF troops began targeted ground activities in central and southern Gaza, over the past day, in order to expand the security zone and to create a partial buffer between northern and southern Gaza. As part of the ground activities, the troops expanded their control further to… pic.twitter.com/TI4068LAJd