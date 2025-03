TRAMP SE OGLASIO O UKRAJINI: Upravo pregovaramo o podeli teritorije, imaćemo potpuni prekid vatre uskoro

"Mislim da imamo granice dogovora o primirju. Nadam se da ih imamo", rekao je Donald Tramp, predsednik SAD u Ovalnom kabinetu.

On je sugerisao da su Sjedinjene Američke Države blizu sporazuma o prekidu vatre između Kijeva i Moskve.

Dodao je da traži "rešenje" kako bi se zaustavilo ubijanje na frontu i "uštedeo SAD novac koji se troši na vojnu pomoć Ukrajini". Ponovo je najavio i ugovor o podeli teritorije, ne precizirajući o kojim bi se teritorijima radi.

"Imaćemo ugovor u smislu podele teritorija, i tako dalje. O tome se pregovara dok ovde razgovaram s vama", poručio je američki predsednik.

We will have a "full ceasefire" in Ukraine soon, says US President Donald Trump. https://t.co/XJVg5BrqQU



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/CZycKUbWYD