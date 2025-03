SIJARTO PORUČIO EU: Nerealno je govoriti o evropskoj bezbednosti bez Turske i Rusije

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je danas tokom radne posete Turskoj da nije realno govoriti o evropskoj bezbednosnoj arhitekturi bez uključivanja Turske i Rusije.

-Očekujemo da proratna politika Brisela ne ometa mirovne pregovore Rusije i -SAD kako bi se okončao rat Rusije i Ukrajine, rekao je Sijarto na zajedničkoj konferenciji za novinare sa turskim kolegom Hakanom Fidanom u Ankari, prenosi agencija Anadolija.

Prema njegovim rečima, garancije za Ukrajinu trebalo bi da budu razmotrene nakon potpisivanja sporazuma i procesa pregovora korak po korak.

-Hajde da idemo napred u ovom procesu korak po korak. Hajde da prvo potpišemo sporazum o prekidu vatre, a zatim da vodimo mirovne pregovore da bismo postigli dogovor. Prvo moramo da uradimo ono najvažnije, jer ako sve pomešamo, izgubićemo šansu da napredujemo putem mira, naveo je Sijarto.

On je ocenio da je jedno od najvažnijih pitanja za buduću međunarodnu bezbednost obnavljanje odnosa između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.

-Nadam se da će doći do dogovora između Rusije i Amerike. Ako do toga dođe i ove dve zemlje mogu da uspostave normalne odnose, to će biti od koristi celom svetu. Nadajmo se da se niko neće mešati u postizanje takvog sporazuma, naglasio je Sijarto.

Šef turske diplomatije izrazio je podršku Ankare sporazumu o prekidu vatre i sveobuhvatnim mirovnim pregovorima predvođenim SAD za okončanje trogodišnjeg rata Rusije i Ukrajine.

-Podržavamo pregovore o prekidu vatre koje vode SAD. Verujemo da je planiranje svih koraka u vezi sa evropskom bezbednošću zajedno sa Turskom od suštinskog značaja za naš zajednički interes, zaključio je Fidan.

Autor: Dubravka Bošković