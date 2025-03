Panika u Londonu! Uleteli sa noževima u školu i napravili (VIDEO)

Policija je u subotu nešto posle 21 sat hitno intervenisala u osnovnoj školi Elm Park u Haveringu, istočni London, nakon što je grupa naoružana noževima upala u salu u kojoj se navodno održavala rođendanska proslava.

Šokantni snimci prikazuju trenutak kada desetine dece vrišteći beže iz sale, dok tinejdžeri podižu oružje iznad glava.

Prema izveštajima, više od 50 mladića, naoružanih noževima i mačetama, utrčalo je u školu, a sukobi su navodno trajali do 23 sata, pre nego što su tri tinejdžera uhapšena zbog napada na radnike Hitne pomoći. Dvojica mladića, stari 16 i 19 godina, zadobili su povrede za koje se sumnja da su nanete nožem.

Jedan od meštana rekao je za Havering Daily:

"Bio je potpuni haos. Videli smo između 40 i 50 mladića kako trče ulicama. Mislimo da su imali noževe jer su ih bacali na put pre nego što su pobegli."

Dodao je da je policija bila primorana da ih rastera jer ih je bilo previše.

- Nismo mogli da verujemo šta vidimo. Svi su imali 16 i više godina i nisu iz našeg kraja. Ova ulica je obično mirna, ovakve stvari se ovde ne dešavaju. Zato smo svi šokirani. Policija je jurila za njima, ali ih je bilo previše, pa su morali da ih rasteraju. Ulica je bila zatvorena i rečeno nam je da se dogodio ozbiljan incident - rekao je jedan od mladića.

Last night, a school in Elm Park had a party, but the party stopped as a gang of youths with knives turned up. pic.twitter.com/6ncFs7MyXx