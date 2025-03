Oteta žena ostavila poruku u toaletu benzinske pumpe, usledio preokret: Prolaznica rizikovala sve da je spasi

Bizarna priča odigrala se nedavno u Sidar Sitiju, u američkoj državi Juta. Neimenovana žena se zaustavila na benzinskoj pumpi, da bi otišla do toaleta, ne sluteći šta je čeka.

Tamo je naletela na uznemirenu ženu koja joj je pružila poruku na parčetu papira - i zamolila da je prosledi policiji. Tako je započela priča s filmskim preokretom.

Odmah uključila kameru

“Otvorila je vrata, dodala mi papir i rekla: ‘Molim vas, dajte ovo policiji’. Upitala sam da li je u nevolji, a ona je kratko odgovorila ‘da’ i izašla napolje”, objasnila je slučajna prolaznica.

Žena je izašla iz toaleta i uključila kameru na telefonu. Snimila je muškarca koji je stajao pored “ševroleta” i uznemirenu ženu koja je bez pogovora ušla u njegov auto.

Zatim je odlučila da rizikuje i prati ih, kako bi upisala registarske oznake, a tokom vožnje je pozvala policiju i prenela im šta se dešava, prenosi LadBible.

