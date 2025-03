Lavrov: SAD ne žele sukob dve nuklearne sile i Rusija je sa tim saglasna

Izvor: Pink.rs/Sputnik, Foto: Tanjug AP/Russian Foreign Ministry Press Service via AP | |

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa ne želi da neslaganja dve najveće nuklearne sile preraste u sukob i Rusija se s tim slaže, rekao je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

„Ne zavaravamo se. Sa ‘partnerima’ iz doba Bajdena smo duboko zaglibili u bilateralnim odnosima. Ali, kada je u pitanju namera Trampovih ljudi da te odnose učine uzajamno korisnim, tamo gde je to moguće, i zasnovanim na uvažavanju tamo gde ne mislimo isto i da ne dozvole da neslaganja dve najveće nuklearne sile prerastu u sukob - tu imamo konsenzus“, rekao je Lavrov u intervjuu za ruski Prvi kanal.

Prema njegovim rečima, Moskva i Vašington su obnovili dijalog uprkos ozbiljnim neslaganjima i diskutuju ne samo o Ukrajini.

„To što smo sada, uprkos ozbiljnim neslaganjima, obnovili dijalog, to je povratak na normalno stanje. Takav dijalog je neophodan. I pri tome ne razgovaramo samo o Ukrajini“, istakao je ruski ministar, dodajući da ono što su dve zemlje prošle za vreme Bajdena predstavlja anomaliju.

On je rekao da Rusija neće zaboraviti na izreku „veruj ali ipak proveri“ prilikom ponovnog uspostavljanja dijaloga sa SAD.

„Veruj, ali ipak proveri. Velika zapovest bivšeg američkog predsednika Ronalda Regana. Tramp se toga setio. Nećemo to zaboraviti“, rekao je Lavrov.

Kako je dodao, dve zemlje razmatraju perspektivu otklanjanja prepreka u vezi sa uzajamno korisnim ekonomskim projektima.

„To su energetika, kosmos, Arktik. I SAD i Rusija su arktičke države“, dodao je on.

O „Severnom toku"

Neslaganja između dve države ima i dalje, na primer, to se odnosi na obnavljanje rada gasovoda „Severni tok“.

„Postoje, naravno, neslaganja. Ali, uspostavljanje normalnog energetskog snabdevanja Evrope, zar je to u interesu samo SAD i Rusije? U toku su razgovori o ‘Severnom toku’ . Naravno, biće interesantno ako Amerikanci iskoriste svoj uticaj na Evropu kako bi je naterali da ne odustane od ruskog gasa. Ali, to je skoro nadrealno“, konstatovao je Lavrov.

Evropa i privreda plaćaju sada energente nekoliko puta skuplje neko Amerika, napomenuo je Lavrov.

„Pri tome, ljudi kao što je nemački ministar ekonomije Robert Habek, predsednik EK Ursula fon der Lajen, minstar odbrane Nemačke Boris Pistorijus, svi oni govore da ni po koju cenu neće dozvoliti da se obnovi rad gasovoda. To ili su bolesni ljudi ili samoubice“, rekao je Lavrov.

Šef ruske diplomatije je primetio da su mnogi prijatelji Rusije konstatovali da je reakcija SAD na Specijalnu vojnu operaciju bila preterana. Kako je dodao, Moskva je 10 godina pre početka SVO upozoravala na moguće posledice.

„Bivši predsednik Džozef Bajden je veštački postavio ukrajinsku temu na vrh međunarodne agende. Mnogi prijatelji su nam govorili da ta tema to nije zasluživala i da je preterana bila reakcija na Specijalnu vojnu operaciju, koja je pokrenuta 10 godina nakon što smo počeli da upozoravamo na posledice“, rekao je Lavrov.

Lavrov je istakao da je specijalni izaslanik američkog predsednika Stiven Vitkof mudar i energičan čovek koji je razumeo suštinu ukrajinskog sukoba, ali da on precenjuje evropske elite koje ne žele da Kijev odustane.

Upitan da li deli optimizam Vitkofa da bi primirje u Ukrajini moglo da bude postignuto do Uskrsa, Lavrov je odgovorio:

„Ne bih tako postavio pitanje. Shvatam šta želi Stiven Vitkof. On je inteligentan, energičan čovek. On smatra da svi treba da razumeju elementarne, po njegovom mišljenju, stvari.“

Zelenski svestan da su mu dani odbrojani

Pa ni sam Vladimir Zelenski ne želi da odustane, rekao je Lavrov.

„On shvata da su njegovi dani odbrojani, da je na njegov svetli lik (kako je želeo da se predstavi u narodu) davno pala senka, osim onog dela stanovništva koji ima radikalne, ultradesničarske, revanšističke i banderovske poglede“, objasnio je ruski zvaničnik.

O Grenlandu

Ruski ministar osvrnuo se i na „slučaj Grenland“, ocenivši da su stavovi generalnog sekretara NATO po tom pitanju sramotni.

„Što se tiče Grenlanda. Sramotna izjava. Generalni sekretar NATO Mark Rute je pre početka razgovora sa američkim predsednikom u Beloj kući izrazio nadu da SAD neće uključivati Alijansu u temu Grenlanda. Šta se dešava? Čovek koji je dužan da vodi računa o interesima država-članica – Danska pod čijom je Grenland sada kontrolom je član NATO – i da ne dozvoli kršenje teritorijalne celovitosti država koje su deo bloka, kaže da se time bavi ali da ne želi da se izjašnjava o Grenlandu. Ali, o Ukrajini, koaj nije deo NATO i nikada neće ni biti, Mark Rute nema problem da se izjašnjava šta zahtevaju, da niko ne sme ni da pipne teritorijalnu celovitost Ukrajine. Teritorijalnu celovitost Danske možete koliko hoćete, ali Ukrajinu da niste ni pipnuli. Smešan i jadan čovek“, rekao je Lavrov.

EU i primirje u Ukrajni: Menjaju stav kako vetar duva

Lavrov je ukazao da su evropski lideri, koji su bili protiv primirja u Ukrajini, drastično promenili stav nakon što se promenila situacija i sam Kijev saopštio da je saglasan sa time.

On je podsetio da je početkom marta Kijev prvi put saopštio da je spreman na 30-dnevno primirje i zatražio da to i Rusija prihvati.

„Makron, Starmer, Fon der Lajen i ostali poput njih odmah su počeli da viču da je sada lopta u rukama predsednika Vladimira Putina iako su tri dana pre toga govorili da nema primirja, da je potrebno da pre pregovora snabdeju Ukrajinu oružjem kako bi ona nastupila sa pozicija sile. Menjaju stav kako vetar duva“, ukazao je Lavrov.

Autor: Dalibor Stankov