UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Muškarac (45) se udavio tokom ceremonije krštenja na jezeru

Verski obred završio se tragično nakon što je muškarac utopio na jezeru u Gvatemali.

Na zastrašujućem video snimku prikazuje se Migel Sut (45) koji je stajao sa strane u vodi dubokoj do struka, dok su vernici jedne hrišćanske crkve bili spremni da krste svog suvernika na jezeru Atitlan u jugozapadnom mestu San Lukas Toliman, preneo je Dailymail.

Dva muškarca vide se potom kako trče u vodu kada je osoba koja je bila u procesu krštenja izgubila ravnotežu i pala unazad u jezero. Sut se nagnuo napred da pomogne, ali je i on izgubio ravnotežu pre nego što je nestao ispod površine vode u haosu koji je nastao.

Nekoliko drugih posmatrača skočilo je u jezero da bi potražili Suta, a žena se čuje kako viče "Pomozite". Dodatni snimak prikazivao je grupu koja se borila da stigne do obale nakon što nisu uspeli da spasu Suta.

- Oh, on se utopio. Oh, on se utopio. Nema ga više. Vade ga. Nema spasilaca - rekla je zabrinuta žena u pozadini.

- A onaj u crnom se utopio. Bio je još jedan - rekao je muškarac blizu žene.

Drugi video prikazivao je kako Migela Suta izvlače prema obali, gde su ostali vernici pokušali da ga reanimiraju dok nije stigla hitna pomoć, koja je potvrdila njegovu smrt.

Autor: Snežana Milovanov