Vatikan se hitno oglasio o papi Franji i tome ko upravlja crkvom: Moraćemo da pronađemo...

Papa Franja će nastaviti da rukovodi Katoličkom crkvom, ali možda ne na isti način kao pre zdravstvene krize zbog koje je proveo 38 dana u bolnici, rekao je danas vatikanski državni sekretar Pjetro Parolin.

On je rekao da stalno dobija poruke vernika koji se mole za papino zdravlje i mogućnost da ponovo obavlja svoj posao, prenosi Ansa.

''Možda ne kao ranije, moraćemo da pronađemo različite načine, ali onaj na koji će on to još uvek moći da uradi“, rekao je Parolin.

