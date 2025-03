'ZAČUO SE KRIK, NASTALA JE PANIKA' Jeziva svedočenja o napadu u Amsterdamu, IZBODENO NAJMANJE PET OSOBA (FOTO)

Najmanje pet osoba ranjeno je u napadu nožem nedaleko od središnjeg trga Dam u Amsterdamu, objavila je policija. Napad se dogodio nešto pre 15:30 po lokalnom vremenu.

Prema prvim informacijama, napadač je uhapšen, ali motiv se još uvek istražuje.

- Trenutno nemamo informacije o uzroku ni motivu za napad nožem. To je predmet naše istrage - objavila je amsterdamska policija koja je pozvala građane koji imaju snimke incidenta da im ih pošalju.

