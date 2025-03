Objavljeni prvi snimci nakon razornog zemljotresa u Mjanmaru: Pogledajte kako je drhtao Tajland (VIDEO)

Stravični snimci stižu sa Tajlanda nakon što su dva razorna zemljotresa pogodila jutros Mjanmar. Prvi zemljotres, jačine 7,3 stepena po Rihteru, registrovan 33 kilometara jugozapando od Mandaleja, na dubini od 10 kilometara.

Posle 12 minuta registrovan je drugi potres, jačine 7,1 stepen po Rihteru. On je bio na dubini od 35 kilometara, na 45 kilometara južno od Mandaleja.

Građani na sajtu EMSC-a ostavljaju brojne komentare, javljaju da se potres veoma jako osetio u susednoj Indiji, ali i na Tajlandu.

Breaking: Significant shaking in #Bangkok after magnitude 7.6 #earthquake strikes #Myanmar . pic.twitter.com/DgYsQ2GCrJ

Kažu da je zemljotres tragao veoma dugo, a na mreži X su već postavljeni prvi snimci na kojima se vidi kako se potres osetio snažno u Bangkoku, koji je skoro 1000 kilometara udaljen od epicentra.

"Ovo je najduži zemljotres godinama, nekako je više ljuljao nego inače ovde na Tajlandu", navode u komentarima.

Breaking: Buildings collapsed in Bangkok, Thailand, following a magnitude 7.6 earthquake with its epicenter in Myanmar. pic.twitter.com/gU2DhyLfKK