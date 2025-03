NOVI DRAMATIČNI SNIMCI: UNIŠTENA I BOLNICA! NA DESETINE HILJADA MRTVIH - Preti nova velika opasnost! (FOTO+VIDEO)

Spasilačke ekipe su na terenu, u toku je potraga za zatrpanima pod ruševinama.

Mjanmar su jutros pogodila dva razorna zemljotresa.

Prvi je bio jačine 7,7 stepena po Rihterovoj skali, a potom je registrovan i drugi jačine 6,4 stepen po Rihteru.

Kako kažu očevici, zemljotresi su trajali dugo.

Zemljotresi su se osetili i u Indiji, a na Tajlandu je došlo do obrušavanja oblakodera u Bangkoku.

Veruje se da pod ruševinama ima mnogo zatrpanih.

Novi jeziv snimak

Snimak prikazuju ruševine i podrhtavanje zgrada u kineskom gradu blizu Mjanmara.

Videozapisi iz grada Ruilija - koji se nalazi na granici s Mjanmarom - prikazuju ruševine na ulicama i zgrade koje se tresu dok ljudi panično beže.

Affected by the Myanmar earthquake, Ruili City, Yunnan Province, China felt strong tremors and many people were injured pic.twitter.com/lNSBIRZjld