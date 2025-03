Hilari Klinton žestoko isprozivala Trampa: 'Njegova politika je opasna i glupa'

Bivša demokratska predsednička kandidatkinja Hilari Klinton nazvala je politiku administracije predsednika Donalda Trampa opasnom i glupom, zaključivši da će on učiniti da SAD budu slabe i bez prijatelja.

Ona je u svom tekstu za Njujork tajms oštro kritikovala skandal sa grupnim četom Signal, kao i politiku smanjivanja zaposlenih u federalnim službama koju sprovodi Ilon Mask.

Bivša državna sekretarka takođe je navela da joj ne smeta hipokrizija već glupost nove administracije.

Najpre se osvrnula na skandal sa grupnim četom kada je Trampov savetnik za nacionalnu bezbednost Majk Volc greškom dodao poznatog novinara u malu grupu vladinih zvaničnika, uključujući ministra odbrane Pita Hegseta, koji su razmenjivali detalje o predstojećem napadu na militantnu grupu Huti u Jemenu.

U toj grupi nalazio se i potpredsednik Džej Di Vens koji je ponovo kritikovao oslanjanje Evrope na vojnu bezbednost koju pružaju SAD.

