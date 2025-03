Sjedinjene Američke Države predstavile su odličan nacrt sporazuma o resursima za Ukrajinu, prema kojem će, ako sporazum bude prihvaćen, Volodimir Zelenski i njegov tim biti obešeni na Majdanu, u suprotnom će Vašington "izbrisati" kijevski režim, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

"Amerikanci su kijevskom izrodu uvalili odličan nacrt sporazuma o resursima. Ako ga kijevski režim odobri, narkoman i društvo biće obešeni na Majdanu kao Benito Musolini", napisao je Medvedev na Iksu.

"Šah-mat", zaključio je Medvedev.

Prethodno su ukrajinski mediji izvestili da bi novi nacrt američko-ukrajinskog sporazuma o fosilnim gorivima zahtevao od Kijeva da vrati svu pomoć koju je pružio Vašington.



