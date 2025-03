VIŠE OD 1.000 MRTVIH U MJANMARU! Crni bilans nakon razornog zemljotresa samo raste, širi se zastrašujući snimak OGROMNOG RASCEPA (VIDEO)

Broj poginulih u zemljotresu jačine 7,7 stepeni koji je pogodio Mjanmar prešao je 1.002, dok je više od 2.376 ljudi povređeno, saopštila je vojska te zemlje. Još 30 osoba je nestalo, a spasilačke akcije su u toku, prenela je Sinhua.

Zemljotres je pogodio Mjanmar juče oko 12.50 po lokalnom vremenu, a epicentar se nalazio oko 16 kilometara od Mandalaja, drugog po veličini grada u zemlji.

Srušene su zgrade u nekoliko gradova i naselja, uključujući železnički i drumski most na auto-putu Rangun-Mandalaj.

Desio se i snažan naknadni potres od 6,4 stepena Rihterove skale.

Mjanmarska vojska je izdala saopštenje u kojem je najavila brzu istragu i hitnu pomoć za pogođene oblasti.

Spasilačke operacije otežava oštećena infrastruktura i teško pristupačni regioni, objavio je AP.

MASSIVE ground rupture/crack has appeared in Myittha, Mandalay Region, following the powerful M7.7 earthquake in Myanmar 😱👀 pic.twitter.com/vFlPet0XPH