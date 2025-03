U vrtiću poginulo 16 dece: Mališani spavali kada je udario zemljotres, stravične vesti stižu iz Kiaukse

Deca u vrtiću "Bright Kids" u gradu Kiaukse, južno od Mandaleja, spavala su kada je u petak popodne njihovu zemlju pogodio razoran zemljotres. Dvospratna zgrada se srušila, a desetine mališana uzrasta od dve do četiri godine ostali su zarobljeni unutar nje. Satima su spasioci prekopavali ruševine, očajnički tragajući za preživelima.

"Čistili smo zgradu koristeći bagere i spasavali ljude sa ručnim alatima", rekao je Tar Nge, volonter koji je istakao koliko im je nephodna bolja oprema – metalni rezači i generatori – ali su koristili ono što su imali.

Tar je pomogao da se spase devojčica od četiri godine. Ona je iznova i iznova molila njega da je spasi, rekao je. Držao joj je flašu sa vodom na ustima pre nego što je njeno prašnjavo telo bilo izvučeno iz ruševina.

Devojčica je bila među 12 dece koja su spasena, zajedno sa četiri vaspitača. Nažalost, 16 dece i vaspitačica su pronađeni mrtvi. Tar Nge nije imao vremena da oseti bilo kakvu emociju od adrenalina koji je preplavio njegovo telo. Kasnije je samo nastavio dalje. Njegov tim od 11 volontera nastavio da se kreće po Kiauksu, jednom od mnogih područja pogođenih zemljotresom u petak, piše Guardian.

Slični prizori odvijali su se širom centralnog Mjanmara, sa timovima volontera koji su koristili sve što su imali da oslobode preživele - kopali su golim rukama i puzali kroz srušene građevine, često bez zaštitne opreme.

Povređeni su prevoženi u bolnice koje su već bile preopterećene pre nesreće, a sada su postale potpuno preplavljene. Prema podacima vojne hunte Mjanmara, više od 1.700 ljudi je poginulo, a više od 3.400 povređeno u zemljotresu. Međutim, vodeći stručnjaci upozoravaju da bi moglo proći nekoliko dana ili nedelja dok stvarna razmera katastrofe ne bude otkrivena.

Na društvenim mrežama slike su prikazale uništenje – istorijski manastiri, pagode i džamije u centralnim oblastima su se srušili ili delimično srušili, drvene kuće na štulama oko poznatog jezera Inle u Shan State-u su uništene. Postoje slike oštećenih stambenih zgrada, hotela i puteva. Na mrežama se takođe nalaze apeli očajnih rođaka. Na Fejsbuku je jedan čovek u Mandaleju pozivao upomoć, snimajući gomilu betonskih ploča, drvenih greda i metalnih šipki. Njegova majka i deca su bili ispod ruševina, rekao je. Niko nije došao da spasi.

A powerful #earthquake in #Myanmar on March 28 caused severe damage, including the collapse of Bright Kids School in Kyaukse (Mandalay Region), killing over 40 children and 9 teachers, with rescue efforts ongoing. pic.twitter.com/XCL9Cq9HYD