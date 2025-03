VODIO JE DVOSTRUKI ŽIVOT! Sve o osumnjičenom SERIJSKOM UBICI koga terete za smrt SEDAM ŽENA (VIDEO)

Reks Hojerman je od naizgled običnog stanovnika Long Ajlenda postao tema bezbrojnih novinskih naslova nakon što je optužen za ubistvo sedam žena.

Navodni ubica nalazi se u centru Netfliksove dokumentarne serije o stvarnim zločinima pod nazivom "Nestale devojke: Serijski ubica s Long Ajlenda", čija je premijera zakazana za 31. mart, a koja istražuje jedan od najzloglasnijih slučajeva na Long Ajlendu, piše časopis People.

Od 2010. do 2011. godine, ostaci oko desetak žena, od kojih su većina bile seksualne radnice, pronađeni su u blizini plaže Gilgo na Long Ajlendu, u američkoj saveznoj državi Njujork. Istražitelji su sumnjali na serijskog ubicu, ali više od 10 godina nije bilo hapšenja. Zatim je došlo do ključnog preokreta u slučaju koji je doveo vlasti do Hojermana, arhitekte iz Njujorka i oca dvoje dece.

Hojerman je konačno uhapšen u julu 2023. godine i na kraju optužen za ubistvo sedam žena, uključujući "Četvorku s Gilgo plaže", čiji su ostaci pronađeni unutar istog dela plaže u decembru 2010. godine, kao i tri dodatne žrtve povezane sa starim, nerazjašnjenim slučajevima.

Decenijama je Hojerman navodno vodio dvostruki život, predstavljajući se kao posvećen porodični čovek i uspešan arhitekta. Međutim, porodice žrtava serijskog ubice sa Long Ajlenda nikada nisu prestale da traže pravdu, a zahvaljujući napretku u DNK tehnologiji, optužen je za njihova ubistva.

Dakle, gde se sada nalazi Rex Hojerman? Evo svega što bi trebalo da znate o dokazima koji su doveli do optužnice i o tome kako sada izgleda njegov život.

Ko je Reks Hojerman?

Hojerman je rođen i odrastao na Long Ajlendu, gde je pohađao srednju školu Berner High School u Masapekua Parku. Njegovi bivši školski drugovi opisali su ga kao "vreću za udaranje" i nekoga koga su često maltretirali, prema pisanju The New York Times.

Kasnije je postao arhitekta i 1994. godine osnovao firmu RH Consultants and Associates u Njujorku. Među njegovim klijentima bile su kompanije poput Targeta, American Airlinesa i Foot Lockera.

U trenutku hapšenja, Hojerman je imao 59 godina i živeo je u Masapekua Parku, samo 20 minuta od plaže Gilgo, sa suprugom Asom Elrup i njihovo dvoje dece.

Nekoliko Hojermanovih komšija govorilo je za CBS nakon njegovog hapšenja, izražavajući šok i nevericu.

"Ovde smo već oko 30 godina i taj čovek je uvek bio tih, nikada nije pravio probleme", rekao je njegov prvi komšija Etijen DeVilije za medije. "Ovo je veoma, veoma miran kraj. Svi se međusobno poznajemo, svi smo prijateljski nastrojeni. Nikada nije bilo nikakvih problema."

Za šta je Hojerman optužen?

U julu 2023. godine, Hojerman je uhapšen i optužen za ubistva Melise Bartelmi, Megan Voterman i Amber Kostelo. Šest meseci kasnije, u januaru 2024, protiv njega je podignuta još jedna optužnica za ubistvo Morin Brejnard-Barns.

Ove žene, poznate kao "Četvorka s Gilgo plaže", bile su eskort dame u ranim do srednjim dvadesetim godinama i nestale su između 2007. i 2010. godine. Njihova tela pronađena su jedno blizu drugog u decembru 2010, vezana kaiševima ili lepljivom trakom i umotana u jutu. Otkriće "Četvorke s Gilgo plaže" pokrenulo je širu istragu, koja je dovela do pronalaska još šest tela.

Gotovo godinu dana nakon hapšenja, Hojerman je optužen i za ubistvo Sandre Kostilje, 28-godišnje žene čiji su ostaci pronađeni 1993. godine u oblasti North Sea na Long Ajlendu, kao i za ubistvo Džesike Tejlor, 20-godišnje eskort dame koja je nestala 2003. u Njujorku. Delovi ostataka Tejlorove pronađeni su iste godine u Manorvilu, dok su ostaci njenog tela otkriveni na Gilgo plaži 2011.

Zatim, u decembru 2024, Hojerman je optužen za sedmo ubistvo – ubistvo Valeri Mek, 24-godišnje žene iz Nju Džerzija, koja je radila kao eskort dama u oblasti Filadelfije u vreme kada je nestala 2000. godine.

Veruje se da su i neka od preostalih tela pronađenih u istoj oblasti povezana sa "serijskim ubicom s Long Ajlenda", ali u tim slučajevima još nisu podignute optužnice.

U međuvremenu, Hojerman je negirao krivicu po svim tačkama optužnice.

Kako je uhvaćen?

Više od decenije, policija nije imala tragove ni osumnjičene u potrazi za "serijskim ubicom s Long Ajlenda". Zatim je, u januaru 2022, formiran novi istražni tim kako bi ponovo razmotrio slučaj.

Ubrzo nakon toga, Hojerman je identifikovan kao glavni osumnjičeni na osnovu podataka sa mobilnih telefona i ranijeg svedočenja žene koja je tvrdila da je videla automobil registrovan na Hojermana kako odlazi s mesta gde je Kostelova viđena dan pre nego što je nestala.

Ključni proboj u slučaju dogodio se godinu dana kasnije, kada je DNK sa kutije pice, koju je Hojerman bacio, odgovarala muškoj dlaci pronađenoj na telu Megan Voterman. Nakon toga, Hojerman je uhapšen 13. jula 2023.

"Koristio je telefone za jednokratnu upotrebu i lažne naloge da bi kontaktirao seksualne radnice", rekao je okružni tužilac Tirni za časopis People nakon hapšenja. "Znali smo da moramo da ga uhapsimo, i mislili smo da će biti bezbednije da to uradimo daleko od njegove kuće, pošto poseduje dozvole za 92 komada oružja. Rekao bih da je bio prilično iznenađen, što znači da smo dobro obavili posao."

"Mislim da je živeo dvostrukim životom i koristio anonimnost telefona i računara da bi se sakrio od društva. Na njegovu nesreću — i na sreću svih nas — nije bio uspešan", dodao je tužilac.

Nakon hapšenja, policija je pronašla pisani dokument u kojem su navodno detaljno opisane Hojermanove metode za "pakovanje" tela radi transporta, koraci za izbegavanje hapšenja i saveti za uklanjanje tragova DNK dokaza, prema zahtevima za kauciju objavljenim u junu 2024.

Dok su se u koloni "problemi" navodili izazovi s kojima bi se mogao suočiti prilikom izvršenja ubistva — uključujući "kosa i vlakna", "DNK" i "otisci prstiju u rukavicama" — u koloni "oprema" navodno su bili upisani "testera/alati za sečenje", "kreč/kiselina" i "kanta za spaljivanje".

Kada počinje suđenje?

Slučaj je još u preliminarnoj fazi, ali je zakazano posebno saslušanje kako bi se utvrdilo da li će DNK dokazi biti prihvaćeni na sudu, prema izveštaju CBS News.

Njegov pravni tim takođe je zatražio da se DNK dokazi isključe iz slučaja i da Hojermanu bude suđeno odvojeno za svako ubistvo.

Na saslušanju, stručnjak je svedočio da je tehnika korišćena za DNK analizu opšteprihvaćena u naučnoj zajednici, prenosi ABC7.

Gde se sada nalazi Reks Hojerman?

Bivši arhitekta trenutno se nalazi u Riverhead Correctional Facility u okrugu Safok, Njujork, gde čeka suđenje. U ekskluzivnom intervjuu za People u maju 2024, šerif okruga Safok, dr Erol D. Tulon mlađi, izjavio je da se Hojerman "prilično prilagodio zatvorskom životu".

"Uglavnom, deluje da je ovo za njega postao novi način života", rekao je Tulon. "Na početku je bio pomalo zapanjen svojom okolinom. Tokom poslednjih nekoliko meseci, život mu se promenio. Prima posete, obavlja telefonske pozive i ne druži se s ostatkom zatvorske populacije zbog zločina za koje je optužen."

Šerif je dodao da Hojerman provodi dane čitajući knjige i članke o svom slučaju, kao i gledajući televiziju. "Bio je vrlo poslušan. Nismo imali nikakvih problema", rekao je.

Nedelju dana nakon njegovog hapšenja, Hojermanova supruga podnela je zahtev za razvod, koji je finalizovan 28. marta. Međutim, oko četiri meseca nakon što je pritvoren, počela je da ga posećuje jednom nedeljno, naveo je Tulon.

Njen advokat, Bob Masedonio, rekao je za People da ona i dalje prolazi kroz "veoma težak period" dok pokušava da prihvati razmere zločina za koje je njen suprug optužen.

"Mislim da je mnogo toga za nju terapeutsko i da pokušava da pronađe bilo kakav način da shvati situaciju u kojoj se našla", rekao je advokat povodom njenih redovnih poseta.

Baš kao i njihova majka, i Hojermanova deca teško se nose sa mišlju da bi njihov otac mogao da bude serijski ubica.

"To je dvoje mladih ljudi koji su se našli na udaru ovog duboko nesrećnog slučaja, s kojim nemaju nikakve veze, osim što su u srodstvu sa gospodinom Hojermanom... Ovo je veoma, veoma mračan period u njihovim životima", rekao je njihov advokat Ves Mitev za Newsweek u junu 2024.



Autor: Jovana Nerić