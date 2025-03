"NE POVLAČIM SE IZ POLITIKE" Marin Le Pen posle izricanja presude imala samo jedno da poruči! (FOTO/VIDEO)

Predsednica francuske stranke Nacionalno okupljanje oglasila se prvi put nakon presude

Sud je doneo političku odluku, a sudija je napravio grešku, poručila je u prvoj reakciji Marin Le Pen (56), predsednica francuske desničarske strane Nacionalno okupljanje, nakon što ju je Sud zbog pronevere osudio na četiri godine zatvora, s dve godine uslovno, pa joj je izrekao petogodišnju zabranu obavljanja javnih dužnosti.

U intervjuu za francusku televiziju TF1, Le Penova je odgovorila na pitanje zašto je napustila sudnicu pre nego što je saslušala sudiju koji joj je izrekao kaznu.

- Više mi nije trebalo. Shvatila sam šta se događa. Sud je nastojao da me namerno sprečiti da se kandidujem 2027. godine.

Le Penova, ako joj žalba koju je već najavila ne bude prihvaćena, neće smeti da se kandiduje za predsednicu na sledećim predsedničkim izborima.

Prema poslednjim anketama bila je vodeća, a to je, kako je ranije najavila, trebala da bude poslednja kandidatura nakon što je triput zaredom bila neuspešna.

- Milioni ljudi u Francuskoj sada će biti uskraćeni da glasaju za favorita na sledećim izborima - poručila je Le Pen.



Otkrila je da uprkos petogodišnjoj zabrani "ne namerava da se povuče iz politike" i da će nastaviti žalbeni proces "najsnažnije što može" jer je čvrsto uverena u sopstvenu nevinost.

- Neću odustati. Ne mogu da dopustim da me ovako oteraju. Večeras vam kažem, nisam demoralisana, ali sam, kao i vi, skandalizovana odlukom. Osećam se ogorčeno. Ali to ogorčenje, osećaj nepravde, dodatni je podsticaj borbi koju vodim za birače. Milioni Francuza veruju u mene, borim se za njih već 30 godina.

Na pitanje ko će joj biti potencijalna zamena, a u medijima se već spominje 29-godišnji Žordan Bardela, uzvratila je da će se boriti "sve dok ne bude gotovo".Bardelu je pak opisala kao "čudesnu snagu" za njen pokret.

Marine Le Pen sur TF1 :⁰« Moi, je serai toujours du côté des Français.⁰Il y a des millions de gens qui me font confiance, et ça fait 30 ans que je me bats pour eux.⁰30 ans que je me bats contre l’injustice.⁰Et je vais continuer à me battre pour vous. »#MarineLePen #TF1 #20h… pic.twitter.com/zbkdrRmHN8