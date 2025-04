LJUDI U ŠOKU GLEDALI KAKO KROKODIL UBIJA ČOVEKA! Horor u Indoneziji - Morali da PUCAJU u njega kako bi pustio unakaženo telo (VIDEO)

Krokodil je usmrtio muškarca (51) dok je plivao u blizini plaže Talise u centralnom Sulavesiju u Indoneziji, uprkos pokušaja meštana da mu pomognu.

Meštani tvrde da su se uspaničili kada su videli kako se pojavljuje smrtonosna silueta krokodila dok juri prema čoveku Sadarvinati koji nije mogao ni da pretpostavi šta mu se sprema. Počeli su da mu viču da se skloni, ali nisu uspeli da ga spasu. Mogli su samo da gledaju u šoku kako grdosija sustiže nesrećnog čoveka i ubija ga.

Lokalni spasilački tim objavio je da je dojavu o smrtonosnom napadu dobio u 7.15, dok su oko 8 podigli termalni dron kako bi pratili krokodila. Jezivi snimci iz vazduha pokazuju kako krokodil drži Sadarvinatovo telo u ustima dok pluta blizu obale.

- Prema izjavama očevidaca, žrtva je plivala preblizu krokodila, kog su oni videli. Vikali su da bi ga upozorili, ali žrtva je bila u vodi i nije čula. Akcija je bila veoma brza, a naš kolega policajac je na kraju morao da puca u krokodila kako bi ga naterao da ostavi telo žrtve - rekao je Deni Abrahams, policijski komesar, piše "Dejli mejl".

Dodao je da su na mesto događaja poslati čuvari kako bi sprečili slične napade krokodila, zatim su iskoristili priliku da još jednom upozore posetioce da budu oprezni prilikom kupanja na plaži.

Oh man a dude was swimming Sulawesi, Indonesia and got it from a gigantic saltwater croc. I have dived here a bunch of times!! It's one of my favorite places. Those things are vicious and nothing like our crocs or gators. I knew an Australian that ate it the same way. RIP pic.twitter.com/N6RUEKfSrO