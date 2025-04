Fon der Lajen: EU ima snažan plan da uzvrati na američke tarife ako bude potrebno

Evropska unija ima snažan plan da uzvrati na američke trgovinske tarife i, ukoliko bude potrebno, iskoristiće ga, upozorila je danas predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

"Naš cilj je pregovaračko rešenje. Ali naravno, ako bude potrebno, mi cemo zaštititi naše interese, naše ljude i naše kompanije", rekla je Fon der Lajen obraćajući se poslanicima u Evropskom parlamentu u Strazburu.

Ona je, tokom sednice EP posvećene sastanku Evropskog saveta 20. marta u Briselu, naglasila da će Komisija sutra pažljivo proceniti američke najave o tarifama kako bi prilagodila svoj odgovor.

Ocenila je da bi svima bilo bolje da se nađe konstruktivno rešenje, ali je naglasila da nije Evropa započela ovu konfrotaciju.

"Ne želimo nužno da uzvratimo. Ali, ako bude neophodno, imamo snažan plan da uzvratimo i mi cemo ga iskoristiti", poručila je Fon der Lajen.

Istovremeno je istakla da EU ima sve što je potrebno da zaštiti svoj narod i prosperitet.

"Imamo najvece pojedinačno tržište na svetu. Imamo snage da pregovaramo. Imamo moc da uzvratimo", poručila je Fon der Lajen.

Predsednica Komisije rekla je da tarife pogoršavaju stvari i da su tarife porezi koje plaćaju građani.

"Tarife ce samo podstaci inflaciju, što je suprotno onome što želimo da postignemo. Američke fabrike ce više placati komponente koje se proizvode u Evropi. To će koštati radnih mesta. To ce stvoriti birokratsko čudovište novih carinskih procedura. A danas to nikome nije potrebno, ni u SAD ni u Evropi", navela je Fon der Lajen.

Ona je dodala da je EU otvorena za pregovore, kojima će pristupiti iz pozicije snage.

"Evropa ima mnogo karata. Od trgovine do tehnologije do veličine našeg tržišta. Ali ova snaga je takođe izgrađena na našoj spremnosti da preduzmemo čvrste protivmere ako je potrebno. Svi instrumenti su na stolu", poručila je Fon der Lajen.

Ona je dodala da će EU nastaviti da diverzifikuje trgovinu sa drugim partnerima i udvostručiti jedinstveno tržište.

"Moramo da srušimo preostale barijere da bismo imali jedinstveno tržište", rekla je Fon der Lajen.

Podsetila je da je američka administracija najavila povecanje carina za 25 odsto na uvoz čelika i aluminijuma, automobila i automobilskih delova i navela da će naredni sektori koji će se suočiti sa tarifama biti poluprovodnici, drvo i farmaceutski proizvodi.

Istakla je i da EU sutra očekuje objavu o takozvanim recipročnim tarifama koje ce važiti za skoro svu robu i za mnoge zemlje sveta.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta govorio je u obraćanju pred poslanicima EP o fokusu lidera EU tokom sastanka u martu na konkurentnost i zajednički prosperiitet i poručio da je za Evropski savet jasan osećaj hitnosti po pitanju odbrane i konkuretnosti.

"Hitno smanjenje birokratije, hitno promovisanje Unije štednje i investicija i hitno odobravanje globalnog okvira za veće, bolje, brže i zajedničko ulaganje u našu odbranu", poručio je Košta.

Autor: Dalibor Stankov