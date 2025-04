'SA KONOPCEM OKO VRATA ODVUKLI TELO I OSTAVILI GA NA KUĆNOM PRAGU' Hamas ubio mladića zbog protesta - Njegova porodica najavila OSVETU (VIDEO)

Porodica Odaja Nasera al Rabaja tvrdi da je 22-godišnji Palestinac otet, mučen i pogubljen zbog učestvovanja na prošlonedeljnim protestima protiv militantne grupe Hamas u Gazi.

Talas protesta u Pojasu Gaze, koji su održani i protiv rata i protiv Hamasa nakon kolapsa primirja sa Izraelom za koje su mnogi nadali da će postati trajno, redak su izraz nezadovoljstva protiv militantne grupe koja vlada Gazom već 17 godina i koja je započela 15-mesečni rat napadom na Izrael 7. oktobra 2023.

Demonstranti su rekli CNN-u da krive i Izrael i Hamas za razaranje enklave.

Strahovi od odmazde Hamasa

Mnogi Palestinci su izrazili zabrinutost da će Hamas suzbiti proteste ako se nastave, a neki su rekli da je teško plašiti se njihove odmazde kad je enklava već razorena.

Raed Abu Hamuda, Palestinac sa severa Gaze, rekao je CNN-u da “ljudi već dugo žele da protestuju”, ali da su mnogi neodlučni jer strahuju od “nedostatka zaštite” na ulicama, kao i “optužbi za izdaju” od strane drugih Palestinaca.

ATTENTION: Pro-Hamas student demonstrators on campus and across the western world, below is 22-year-old Oday Nasser Al Rabay who was kidnapped by Hamas operatives tortured in the most horrific and executed.



Why? Because he also participated in last week’s wave of protests in… pic.twitter.com/RMjcPSywxf — James J. Marlow (@James_J_Marlow) 30. март 2025.

Pretukli mladića na smrt zbog protesta

Sada se Hamas optužuje da je pretukao mladića na smrt i ostavio njegovo telo na pragu porodične kuće u znak upozorenja za bilo kakve buduće proteste protiv njihove vlasti u Gazi.

Odaj al Rabaj je otet nedugo nakon što je bio na protestu. Njegovo beživotno, krvavo telo ostavljeno je ispred porodične kuće nekoliko dana kasnije. Njegovi rođaci tvrde da je on otet, mučen i pogubljen zbog protesta.

U subotu su mnogi koji su bili na njegovoj sahrani vikali “Hamas napolje!”, prenosi “Izraelski tajms”. Ihab Hasan, palestinski aktivista za ljudska prava, rekao je na “X” da je Odajeva porodica zapucala tokom njegove sahrane i obećala osvetu za njegovu smrt.

“Okupljeni su pretvorili sahranu u protest protiv Hamasa, uzvikujući ‘Hamas napolje’”, naveo je Hasan prilažući video:

The family of 22-year-old Odai Nasser Saadi Al-Rubai, who was kidnapped, tortured, and murdered by Hamas militias, opened fire during his funeral and vowed to avenge his death.



Mourners turned the funeral into a protest against Hamas, chanting: "Hamas out, out!" pic.twitter.com/snKhFh6ZVH — Ihab Hassan (@IhabHassane) 29. март 2025.

Mučili su ga četiri sata

Mazen Šat, visoki policijski službenik povezan sa Fatahom, palestinskom nacionalističkom grupom koja je izgubila kontrolu nad Gazom nakon kratkog rata sa Hamasom 2007, rekao je britanskom “Telegrafu” da je “Odaj mučenički stradao od strane kriminalaca iz Hamasa”.

- A koji je njegov zločin? Rekao je istinu, jer je odbio da ćuti o nepravdi, jer nije kleknuo pred Hamasom – rekao je on.

Šat je rekao da je Hamas mučio mladića četiri sata. Na slikama se vide otvorene rane i modrice zbog kojih je telo oteklo i krvavo.

- Hamas ugnjetava ljude na brutalan način. Kao štene sa konopcem oko vrata, odvukli su ga do vrata njegove kuće i porodici rekli da je to kazna za one koji se žale na Hamas – rekao je on.

Crvena linija za Hamas

Iako su napadi Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. doveli do porasta podrške za grupu u Gazi i na Zapadnoj obali, ona od tada opala kako rat traje. Anketa Palestinskog centra za istraživanje politike i istraživanje sprovedena u septembru pokazala je nagli pad javne podrške usled razaranja Gaze i povećanja broja žrtava.

Nedavni protesti usledili su nakon prekida dvomesečnog primirja između Izraela i Hamasa radi razmene izraelskih talaca otetih 7. oktobra u zamenu za palestinske zatvorenike koji se nalaze u izraelskim zatvorima. U subotu je Halil al Haja, lider Hamasa u Gazi, rekao da je grupa prihvatila predlog koji je, prema bezbednosnim izvorima, uključivao oslobađanje pet izraelskih talaca svakog nedelje. On je, međutim, naglasio da polaganje oružja, kao što je Izrael zahtevao, predstavlja crvenu liniju koju Hamas neće da pređe.

U nedelju je izraelski premijer Benjamin Netanjahu ponovio zatražio da Hamas položi oružje i da njegovi lideri napuste Gazu, obećavši da će pojačati pritisak na grupu dok nastavi napore za povratak talaca.

Autor: Iva Besarabić