Razmere tragedije u Mjanmaru sve veće: Zgrade i dalje padaju, strahuje se da će biti mnogo više od 2.700 mrtvih

Zgrade u Mjanmaru i dalje se urušavaju pet dana nakon snažnog zemljotresa koji je pogodio zemlju, stvarajući opasne uslove za spasioce dok pokušavaju da izvuku preživele iz ruševina.

Više od 2.700 ljudi izgubilo je život u zemljotresu jačine 7,7 stepeni, dok su hiljade povređene, prema podacima vojne hunte Mjanmara. Stotine ljudi i dalje se vode kao nestali, što znači da će broj žrtava gotovo sigurno rasti.

U sredu, vatrogasna služba Mjanmara podelila je snimak emotivnog trenutka u vojnoj prestonici Nejpjidu, gde su spasioci izvukli muškarca iz ruševina više od 100 sati nakon zemljotresa – čudo koje je donelo retku nadu, prenosi CNN.

Muškarac je delovao iscrpljeno i neuredno dok su ga izvlačili iz vazdušnog džepa između polomljenih betonskih ploča, uz aplauz okupljenih.

Dan ranije, na sličan način je iz ruševina u Nejpjidu spasena 62-godišnja žena.

Na drugim mestima, kineski spasilački tim je u ponedeljak iz ruševina izvukao četvoro ljudi – uključujući petogodišnje dete i trudnicu.

Opasnost od naknadnih urušavanja

Zemljotres je dodatno oslabio strukturno ranjive zgrade, koje nastavljaju da se urušavaju zbog naknadnih potresa, upozoravaju organizacije za ljudska prava. To dodatno otežava spasilačke operacije.

