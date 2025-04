Razotkrivena pedofilska mreža 'KidFlix' s dva miliona korisnika: Među 79 uhapšenih i Hrvat

Europol je objavio da je u međunarodnoj operaciji, u kojoj su učestvovali istražitelji iz više od 30 zemalja, razbijena ogromna mreža pedofila s gotovo 2 miliona korisnika širom sveta.

Platforma nazvana "KidFlix", aktivna od 2022., okupljala je skoro 2 miliona korisnika širom celog sveta. Našli su oko 91.000 video eksplicitnog zlostavljanja dece.

Pristup mreži bio je moguć nakon registracije i plaćanja kriptovalutama, piše 24sata.hr.

Uhapšeno je 79 osoba, saopštila je agencija dpa. Navode da je reč o dosad najvećoj operaciji protiv seksualnog zlostavljanja dece u Evropi.

#BREAKING Investigators from more than 30 countries have dismantled a huge paedophile network with almost 2 million users worldwide and detained 79 people, the EU police agency Europol says