NJENO TELO PRONAĐENO U KOFERU! Ubio lepu Albanku, pa TEŠIO njenog oca - Na sve načine pokušao da zavara trag, ali JEDNA stvar ga je odala

Mark Samson, osumnjičen za ubistvo mlade Albanke Ilarije Sule u Italiji, primenio je niz taktika kako bi zataškao stravičan zločin koji je počinio.

On je nakon učinjenog ubistva otišao prvo do svojih cimera i tražio informacije o nestaloj 22-godišnjakinji. On je takođe tešio njenog oca pružavši mu utehu za zločin koji je sam počinio.

Svim prijateljima je odgovarao na poruke govoreći im da pokušava da reši i odgonetne "šta se dogodilo njegovoj devojci" i da će im uskoro dati novosti.

Međutim, to su bile laži kojim je Mark pokušavao da "spere ljagu" sa svog imena i istragu odvede u drugom smeru.

Takođe, nakon ubistva Ilarije, koristio je njen telefon i pisao poruke prijateljima pretvarajući se da je ona. Čak je objavio i priču na Instagramu rekavši u Ilarijino ime "da je dobro i da nije nestala".

Mark je u njeno ime javio cimerima da je "otišla na put u Napulj", a roditeljima je rekao da mora "da uči i da će stići sledećeg meseca".

Ono što su svi primetili, na osnovu poruka, jeste da to nije ona pisala. Za to vreme, policija je već pratila Markov telefon i prisluškivala ga. Na kraju, uspeli su da lociraju i Ilarijin telefon, a svi dokazi su ukazivali da se nalazi u Markovom stanu. Ovo ga je na kraju i odalo.

Šta se tačno dogodilo i koji je motiv za ovo svirepo ubistvo, i dalje nije poznato. Samson, kojeg je tužilac ispitivao, nije želeo da priča o navodnim događajima i skrivao se iza ćutanja.

Ono što je do sada poznato jeste da je 25. marta Ilarija, poreklom iz Albanije, inače studentkinja u Rimu, izašla iz kuće u trenerci. Nije ponela ništa sa sobom, što je bio znak da namerava da se uskoro vrati kući. Umesto da se vrati svojoj kući, otišla je kod Marka.

Autor: Iva Besarabić