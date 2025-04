HOROR U HOLANDIJI: Muškarac iz Roterdama priznao UBISTVO tri osobe za manje od dve nedelje

Muškarac od 24 godine priznao je ubistvo tri osobe u Roterdamu u periodu kraćem od dve nedelje, saopštio je javni tužilac na prvom danu suđenja.

Sendric S. je uhapšen 2. januara, na dan kada je ubio svoju treću žrtvu, 81-godišnjeg muškarca, piše Dač tajms (Dutch times).

On je sada priznao da je ubio sve tri osobe, uključujući 58-godišnjeg muškarca 21. decembra i 63-godišnjeg muškarca samo nedelju dana kasnije.

U sva tri slučaja, žrtvama, koje su verovatno bile nasumično odabrane, osumnjičeni je prišao i upucao ih u leđa. Motiv za ubistva je nepoznat.

Rotterdam shooter admits to killing three people in two weeks https://t.co/0yAyOo5Uzf pic.twitter.com/ZuGrjn1ZWN