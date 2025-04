MISTERIOZNA EPIDEMIJA U RUSIJI?! Aleksandra tvrdi da ima simptome slične kovidu, ali da je negativna: 'Iskašljavam KRV i ne mogu da ustanem!'

Misteriozna epidemija bolesti, zbog koje pacijenti iskašljavaju krv i imaju visoku temperaturu, prijavljena je u Rusiji, ali zasad samo na društvenim mrežama, ne i zvanično. O bolesti se oglasila i Svetska zdravstvena organizacija (SZO) koja je objasnila o čemu se radi.

Prema pisanju lokalnih medija i korisnika na društvenim mrežama, bolest počinje simptomima sličnim korona virusu kao što su malaksalost i bolovi u mišićima. Međutim, u roku od pet dana stanje se pogoršava, te mnogi dobiju temperaturu i do 39 stepeni, ali i uporni kašalj koji je praćen i krvavim ispljuvcima.

Ovakvi slučajevi oboljevanja su prijavljeni u više gradova, navodi se na Telegramu, popularnoj ruskoj platformi za razmenu poruka. Međutim, zvaničnici nisu potvrdili ni koliko slučajeva je bilo dosad, ni koliko ljudi je završilo u bolnicama.

Takođe se navodi da se pacijenti negativni na kovid, kao i da nemaju grip, a lekari im daju dijagnozu "akutne infekcije gornjih disajnih puteva neodređenog porekla", piše "Dejli mejl".

Ruski zdravstveni zvaničnici negirali su da je proglašena epidemija, rekavši da nisu pronašli "dokaze o novom ili neidentifikovanom virusu koji cirkuliše (u Rusiji)".

Simptomi misteriozne bolesti u Rusiji

"Nepoznati virus se pojavio u Rusiji. Kako je saznao Šot, (eng. Shot, jedna od grupa na Telegramu prim. aut), zaraženi već nedeljama imaju visoku temperaturu i iskašljavaju krv, dok su negativni na kovid i grip.

Simptomi onih koji se razbole su isti: sve počinje uobičajenim bolovima i malaksalošću, ali nakon nekoliko dana već ne možete ni da ustanete iz kreveta. Uz to, imate temperaturu do 39 i jak kašalj koji dovodi do suza", navodi na Telegramu izvesna Aleksandra, koja takođe tvrdi da je obolela.

Aleksandra je dodala da ni nekoliko dana od pojave bolesti i uzimanja antibiotika, njeni napadi kašlja nisu prestali, a da je petog dana primetila je krv kada je kašljala.

Ona tvrdi da su njeni testovi na koronu i grip negativni i dodaju da su joj lekari navodno rekli da ima mnogo slučajeva čudnog virusa.

U postu na aplikaciji za razmenu poruka, objavljenom 29. marta i pregledanom više od 430.000 puta, postoji upozorenje zbog misterioznog izbijanja virusa.

U komentarima ispod objave je napisano da ona možda ima mikoplazma pneumoniju, vrsta bakterije koja može izazvati simptome slične gripu i upalu pluća kod pacijenata.

Poznata je i kao "hodajuća upala pluća", jer se ljudi razbole - ali ne toliko da ih ostanu prikovani za krevet. Ova bolest je krajem prošle godine pogodila mnoge američke gradove, a roditelji su govorili da su njihova deca često imala gušenje.

"Nema nikakvog misterioznog virusa"

Rospotrebnadzor, ruska agencija koja nadgleda javno zdravlje, saopštila je da istražuje izveštaje. Juče su, međutim, demantovali postojanje misteriozne bolesti i naveli u saopštenju da "nema dokaza o novom ili neidentifikovanom virusu koji kruži na teritoriji Ruske Federacije".

Dodali su da broj obolelih od kovida i gripa u Rusiji pada, dok su slučajevi upale pluća isti kao i dosad.

- U Sankt Peterburgu imamo Pasterov institut koji se bavi samo gripom, a njegov zvanični izveštaj ne sadrži nikakve informacije o bilo kom novom virusu. Najverovatnije nema virusa, nemojmo sada preuveličati - rekao je ruskoj novinskoj agenciji TAS Genadij Oniščenko iz Ruske akademije nauka.

U Rusiji se ne navodi da su preduzete mere kontrole infekcije, dok zvaničnici upozoravaju da "širenje neproverenih informacija o javnom zdravlju može dovesti do nepotrebne panike".

Stručnjaci van zemlje nisu mogli da potvrde izveštaje, ali su upozorili na internetu da je situacija u Rusiji "veoma politička".

SZO: Reč je o infekciji mikroplazmom

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) zatražila je od Ruske Federacije podatke o navodno novom virusu u zemlji, a sprovedene studije potvrdile su infekciju mikoplazmom, izjavio je šef kancelarije SZO u Moskvi Batir Berdikličev, komentarišući registrovane slučajeve kašlja sa krvlju.

On je u intervjuu za TAS objasnio da je organizacija kontaktirala rusku službu za fitosanitarni nadzor (Rospotrebnadzor) radi razjašnjenja situacije i "dobila objašnjenje da je u to vreme zaista bilo pet slučajeva nepoznate bolesti".

- Ali naknadno je sprovedena istraga, uključujući i laboratorijsku potvrdu, da je ovih pet slučajeva u Moskvi i Moskovskoj oblasti upala pluća izazvana infekcijom mikoplazmom. Ovo nije novi virus. I, naravno, broj slučajeva ne predstavlja povećan epidemiološki rizik - rekao je Berdikličev.

On je dodao da je SZO u "prilično bliskom i stalnom kontaktu" sa ruskim zdravstvenim vlastima, posebno sa Rospotrebnadzorom, jer kako je naglasio, uvek postoji mogućnost nove pandemije, navodi TAS.

- Zbog toga je važno ojačati nacionalne sisteme za rano prepoznavanje ovakvih virusa i za razmenu informacija i koordinaciju akcija na međunarodnom nivou - rekao je šef kancelarije SZO u Moskvi.



Autor: Dalibor Stankov