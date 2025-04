IZDATO UPOZORENJE ZA CUNAMI! Snažan zemljotres pogodio Papua Novu Gvineju

Zemljotres magnitude 6.9 stepeni Rihtera zabeležen je danas oko 22.04 časova (po lokalnom vremenu) Papua Novu Gvineju

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području okeana, nedaleko od obale Papua Nove Gvineje.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.0 || 178 km SE of #Kimbe (Papua New Guinea) || 10 min ago (local time 06:04:39). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/Xp1rC4iNLm