'SVAKO VOJNO SAVEZNIŠTVO MIMO NATO BILO JE USMERENO PROTIV SRBIJE!' Džon Bolton: To predstavlja rizik i korak unazad

Nekadašnji američki savetnik za nacionalnu bezbednost Džon Bolton rekao je da je svako vojno savezništvo mimo NATO-a bilo usmereno protiv Srbije i drugih zemalja, što "predstavlja rizik i korak unazad".

Komentarišući sklapanja vojne alijanse između tzv. Kosova, Albanije i Hrvatske, Bolton je za "Politiku" rekao da veruje da ne bi trebalo da bude mesta za vojna savezništva u Evropi sem NATO-a i ocenio da je cilj većine zemalja u Evropi i na Balkanu da postanu članice Alijanse.

"Iimati alternativno vojno savezništvo iz bilo kojih razloga, da li bi ono bilo usmereno protiv Srbije ili bilo koga drugog, predstavlja stvaran korak unazad i rizik", naveo je Bolton.

Na pitanje kako tumači spoljne i druge pritiske na Srbiju i Republiku Srpsku, Bolton je naveo da spoljni faktori ne bi trebalo da se koriste nesporazumima da bi uzrokovali regionalnu nestabilnost za ostvarenje svojih ciljeva. On je istakao da rešenje ne bi trebalo da bude u demonizaciji bilo koga, već da se ohrabruje, kako kaže, ono što bi on lično voleo da vidi a to je diplomatska aktivnost iza kulisa.

"Da vidimo da li bi to moglo da dovede do progresa i rešenja. Odgovor na to jeste da se ne bi trebalo opterećivati prošlošću, već da se pronađe nešto što je u interesu svih. Mi nastojimo da obezbedimo više stranih investicija da podignemo ekonomije na Balkanu kao celini da bi osigurali političku stabilnost, jer bez toga nema ni ekonomskog razvoja. Tiha diplomatija mnogo je bolja od međusobnog međunarodnog optuživanja", dodao je Bolton.

Upitan kako gleda na Dejtonske sporazume za BiH, Bolton je naveo da svaka strana koja bi imala probleme sa tim sporazumima ima legitimno pravo da zatraži da se o tome diskutuje.

"Posebno ako bi to, uopšteno govoreći, doprinelo rešavanju problema. Sporazume treba pažlivo i detaljno razmotriti, ne treba podvrgnuti proizvoljnoj interpretaciji, jer među tim narodima imate duboke istorijske korene", zaključio je Bolton.

Autor: D.B.