Ovde pivo košta 120 dinara! Hrana je još jeftinija: Ako odlučite ovde da provedete odmor, neće vam biti potrebno puno novca

Za trošak u ovoj zemlji u centralnoj Aziji turistima nije potrebno mnogo para, hoteli nisu skupi, a hrana jeftina

S dolaskom proleća mnogi planiraju putovanja za naredne mesece, a turistkinja Aleksandra Tolstoj predložila je Kirgistan kao idealnu destinaciju.

Naime, Aleksandra Tolstoj je predložila put u Kirgistan, državu u centralnoj Aziji.

Gostujući u podkastu "Travel Secrets", Aleksandra Tolstoj je Kirgistan opisala kao "destinaciju koja se izdvaja od svih ostalih" i kao "zemlju koju bi svako trebalo da poseti bar jednom u životu".

"Kirgistan je nomadska zemlja. Kada ljudi pomisle na nomade, oni zamišljaju stalne promene, ali to nije slučaj. Zimi žive u selima, a leta provode na visokim pašnjacima. Oni imaju sve što im treba i nisu izgubili ono što je najvažnije, a to je bliskost sa prirodom i zajednicom. To je nešto što mi na Zapadu sve više gubimo", ispričala je.

Aleksandra Tolstoj Kirgistan posećuje duže od 20 godina. Kaže da su ljudi u ovoj zemlji među najsrećnijima koje je ikad upoznala.

Zašto se isplati posetiti Kirgistan?

Kirgistan je zemlja planina. Više od 90 odsto teritorija čine planinski lanci Tanšan (prevedeno kao Nebeske ili Božanske planine) i Pamir, poznat kao "krov sveta"

Jezero Isik-Kul (Issyk-Kul), jedno od najvećih slanih jezera na svetu i drugo najveće planinsko jezero (nakon Titikake). Kristalno čisto, okruženo snežnim vrhovima, a leti dovoljno toplo za kupanje. Lokalci ga zovu biserom centralne Azije.

Jurtni kampovi i nomadska kultura – može se spavati u jurti – tradicionalnom šatoru nomada.

Kirgistan nije turistički prenaduvan kao neke druge zemlje.

Cene: Da li je Kirgistan skup?

Turisti kažu da im Kirgistan uopšte nije skup. Pogledajte neke od cena.

Smeštaj: Hosteli 5–10 evra, hoteli 20–50 evra, jurte oko 15 evra po noći (sa doručkom)

Hrana: U restoranu se može pronaći obrok za 3–5 evra, a na ulici je još jeftiniji.

Kafa u kafiću košta 1–2 evra, a pivo oko jedan evro

Jurta (kampovanje sa doručkom): 10–20 evra

Taksi 1–3 evra

Najam vozača sa džipom (sa vodičem): 50–80 evra dnevno (za više osoba)

Planinarski izleti s lokalnim vodičem: 10–30 evra dnevno

Ulazak u nacionalne parkove: 1–2 evra

Kirgistan je nova turistička destinacija koju vredi posetiti iz više razloga, a turisti ga tek otrkivaju.

Još neke zanimljivosti

Kirgistan ima duboko ukorenjenu nomadsku tradiciju. Konji su i danas važan deo života – koriste se za prevoz, sport, pa čak i u tradicionalnim igrama poput kok-borua.

Kumis – fermentisano kobilje mleko je tradicionalno piće koje se često nudi gostima. Blago je alkoholno, kiselkasto i pomalo izazovno za nepce neiskusnih putnika.

U kirgistanskoj kulturi čaj je znak gostoprimstva, a nudi se doslovno u svakoj situaciji – i kad si gost i kad samo pitaš za put.

Za razliku od mnogih drugih odredišta, većina prirodnih lepota u Kirgistanu nije ograđena ni komercijalizovana.

Kirgistanska zastava prikazuje širdak – kružni otvor na krovu jurte – simbol doma, sunca i nacionalnog identiteta.

Autor: Snežana Milovanov