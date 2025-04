PRONAĐENA BOMBA U NEMAČKOJ: Hitno evakuisano više od 15.000 ljudi, zatvorena glavna železnička stanica

Oko 15.400 ljudi je evakuisano, dok je glavna železnička stanica u Osnabriku, na severozapadu Nemačke, danas zatvorena pošto su pronađene četiri bombe za koje se sumnja da se tu nalaze još od Drugog svetskog rata.

To je saopštio "Dojče ban".

Teretni i međugradski vozovi biće preusmereni, a uvedena su i celodnevna ograničenja u lokalnom i regionalnom prevozu, navedeno je u saopštenju, preneo je ZDF.

Četiri sumnjive bombe otkrivene su tokom istraživanja na nekadašnjem teretnom koloseku, saopštila je gradska uprava i dodala da bi ih trebalo ispitati.

Ako su u pitanju neeksplodirane bombe, služba za uklanjanje eksplozivnih ubojitih sredstava će ih učiniti bezopasnim, navodi se u saopštenju.

U Osnabriku je već nekoliko puta došlo do evakuacije nakon pronalaska bombi iz Drugog svetskog rata, prenosi Politika pisanje Tanjuga.

