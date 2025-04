TRAMP SE OPET OGLASIO: Počastvovan sam što sam uveo carine Kini! Nijedan drugi predsednik ne bi uradio ono što sam ja

Izvor: Rojters, Foto: Tanjug AP/Kenny Holston/The New York Times via AP, Pool | |

Mnogo drugih zemalja, njih više od 75, sve nas zovu i žele dogovor. Rekao sam im – ako uzvratite, udvostručićemo vaše carine, rekao je Tramp.

Američki predsednik Donald Tramp govorio je danas novinarima o svojoj tarifnoj politici, priznajući da neke kompanije snažno osećaju efekte njegovih mera, ali da će on „instinktivno” proceniti ko je najteže pogođen.

Govoreći o odluci da se privremeno zaustavi uvođenje dodatnih carina za većinu zemalja, ali i da se poveća carina na kinesku robu na 125 odsto, Tramp je rekao da bi to sve moglo da bude privremena mera.

On je takođe naveo da više od 75 zemalja želi da sklopi trgovinske poslove sa njegovom administracijom. Na pitanje da li bi razmotrio izuzeće nekih velikih kompanija koje su ozbiljno pogođene situacijom na tržištu, Tramp je odgovorio: "Razmotrićemo to. Neke su ozbiljno pogođene, a neke su, zbog prirode svog poslovanja, osetljivije na ove mere".

Ali kada su ga novinari pitali na osnovu čega će odlučiti koje kompanije su najviše pogođene, Tramp je kratko i jasno rekao: „Instinktivno“.

„Ljudi su počeli da se ponašaju nervozno“, rekao je Tramp o tarifama. Nijedan drugi predsednik ne bi uradio ono što sam ja uradio“, dodao je on.

U svom govoru, on se posebno obrušio na Kinu, nazivajući je „najvećim siledžijom u istoriji“. "Neko je to morao da uradi. Morali su da prestanu jer to više nije održivo", rekao je on.

„Počastvovan sam što sam uveo carine Kini. Kina želi da napravi dogovor, ali ne znaju kako da to ostvare. Predsednik Si je ponosan čovek. Mnogo drugih zemalja, njih više od 75, sve nas zovu i žele dogovor. Rekao sam im – ako uzvratite, udvostručićemo vaše carine,. rekao je.

„Možemo da se dogovorimo i sa EU, i sa Kinom, i taj dogovor će biti fer prema svima. Imamo 36 triliona duga. Decenijama smo eksploatisani i pljačkani, decenijama sam o tome razmišljao.

Ništa nije urađeno po tom pitanju. Isto sam radio i u svom prvom mandatu, ali smo onda morali da popravimo sve što se dešavalo tokom Kovida“, rekao je Tramp.

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/