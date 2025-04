Posle farbanja kose završila u bolnici: Frizerka sada mora da plati više od 1.5 miliona dinara odštete

Jedna frizerka u Hrvatskoj mora da plati 13.000 evra odštete mladoj devojci jer ju je, navodno, teško povredila tokom farbanja kose u frizerskom salonu.

Prema presudi donetoj ove nedelje, učenica (16) iz Hrvatske je zadobila povrede u frizerskom salonu nakon što je frizerka koristila preparate na bazi hidrogena koji su izazvali oštećenja kože, glave i temena u vidu opekotina trećeg stepena. Na tom delu glave morali su da joj presađuju kožu.

Frizerka je sve negirala, navodeći da joj na kosu nije nanela ništa sporno, niti se učenica žalila dok je bila u salonu. Međutim, izjave svedoka i nalazi veštaka ukazivali su na suprotno. Učenica je ispričala da ju je teme počelo da peče već nakon pet minuta od nanošenja smeše.

„Rekla sam da me peče, a frizerka mi je odgovorila da to tako mora da bude. Kasnije sam je zvala i žalila joj se da me i dalje peče i da mi kosa opada“, ispričala je žrtva.

Operacija

Nakon svega, devojka je provela deset dana na bolničkom lečenju i operaciji u KBC-u Osijek. Izgleda da frizerka nije pravilno pomešala smešu za farbanje, pa je preparat oštetio teme i kožu devojke.

Veštaci su potvrdili da učenica zbog toga trpi i duševnu bol jer ima ožiljak veličine deset puta šest centimetara „na temenu u području povrede koje je kasnije prekriveno autotransplantatom kože“.

Sudija je ove nedelje zaključio da je pravična naknada za nematerijalnu štetu u tom slučaju 13.000 evra, na šta se dodaju i zakonske kamate. Presuda je nepravosnažna i frizerka ima pravo žalbe, piše Danica.

